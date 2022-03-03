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03/03/2022

效力無綫逾30年 隱瞞病情照拍劇 55歲祝文君不敵肺癌睡夢中離世

#祝文君 #肺癌 #離世
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　　【晴報專訊】曾拍不少無綫劇集的女藝員祝文君，本周一因肺癌在睡夢中安詳病逝，終年55歲。一向熱心扶助後輩的文君，生前一直未有對外披露患癌消息，去年她更繼續為劇集開工，專業精神可嘉。文君的死訊令不少圈中人如杜大偉、姚瑩瑩、黃澤鋒等大感愕然及惋惜，紛紛留言悼念。

 

祝文君生前在圈中人緣甚廣，不少藝人留言悼念，盼她一路好走。（資料圖片）

去年11月，祝文君（右二）現身TVB長期服務獎頒獎禮，是她最後一次公開露面。(網上截圖)

祝文君（左下）去年七月拍攝《痞子殿下》時，仍精神奕奕。（IG圖片）


　　祝文君生前為藝進同學會永遠榮譽會長，據知她已患末期肺癌兩年，但一直未有對友人透露病況，閒時則經常與李成昌等老友行山，生活健康。去年，文君照常為《痞子殿下》開工，11月時亦悉心打扮出席無綫《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2021》，領取30年長期服務獎金牌，亦是她最後一次公開露面。至於文君的FB最後一次公開更新為今年1月28日，她上載盆栽照片留言：「我種的一枝獨秀『羽衣甘藍』，牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待。」即使病重仍態度正面。

 

祝文君在16年行山時巧遇周潤發，乘機集郵。（資料圖片）

近年祝文君（右）經常與老友李成昌郊遊，足迹遍布全港山頭。（資料圖片）


杜大偉難忘獲師姐提攜

 

杜大偉（左）感激祝文君曾帶他北上登台，開拓內地市場。（黑白圖片）


　　文君於90年加入無綫，其主持形象深入民心，曾為《香港早晨》、《娛樂新聞眼》及《城市追擊》等資訊節目任外景主持，亦曾獲周星馳賞識參演電影《食神》；近年她參演不少劇集，包括《愛‧回家之開心速遞》、《拳王》等，其遺作則是《痞子殿下》，播出日期仍未落實。不少藝人對文君的死訊十分震驚，昨日杜大偉在IG發布與文君的黑白合照，留言說︰「記得當年在內地毫無人脈，是妳帶我北上登台才能打開大陸市場，多年來每次大大小小的活動都會帶埋我參與，又會經常問候我和家人。」他讚揚文君十分照顧後輩，又說︰「有幸曾經與妳共事是我的福氣，知道妳安詳地從睡夢中離開，沒有痛苦中悄悄走過一生感安慰，但師弟需要時間去消化，因為突然得實在接受唔到。」

黃澤鋒不知老友患癌

　　至於黃澤鋒對老友死訊亦非常錯愕，他回應傳媒時，表示去年12月曾在藝進同學會會慶跟文君碰面，當時文君看來消瘦了，但不似抱病在身，殊不知對方已患癌兩年。另外，與文君相識十多年的麥德羅透露，過往曾與故友到英國登台合唱，兩個月前亦一起出席晚會演出，他說︰「文君好精靈、活潑，所以好惋惜，到時（出殯）會去鞠躬。」此外，無綫昨日發表聲明悼念文君，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示︰「文君很樂觀和努力面對病情，亦不想別人為她擔心，她喜歡工作及與公司同事開開心心活到最後，從不埋怨辛苦，是一位真正的生命戰士。」

 

94年祝文君訪問郭富城，令對方豪言結婚時向全港市民派利市，成為佳話。(網上截圖)

 

轉載自: 晴報

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