魏浚笙講有味笑話震驚「6膠」 呂爵安︰我段Vlog出唔到街

【晴報專訊】ViuTV綜藝節目《膠戰S2》早前已播完，「6膠」呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅（Hillary）深受觀眾歡迎。雖然第三季暫開拍無期，但Edan前晚上載拍攝時的花絮，滿足一眾「膠粉」，片中Jeffrey竟爆出三級對話，尺度之大令眾人震驚。

「6膠」因拍攝《膠戰》系列而成為好友。（資料圖片）



呂爵安不時在其YouTube頻道跟「爵屎（Edan粉絲）」分享工作點滴，他前晚上載最新一集《跟我去返工》，分享拍攝《膠戰S2》最後一集時的花絮，期間笑料百出，足見「6膠」的好感情。

Edan（右）笑言Jeffrey是因經常接觸阿正而學壞。（影片截圖）



ERROR感激謝安琪夫妻檔拍MV



片段中，「6膠」一起出發前往拍攝場地，只得魏浚笙未有隨行；及後Jeffrey解釋自己未有跟大隊的原因，卻被Edan踢爆︰「Jeffrey開始講大話喇，你哋有無見佢已經學壞咗？」Edan續解釋︰「我之前出咗個po，話我想做楊過，佢做隻鵰。跟住佢留言『做你隻鵰？』」Jeffrey笑謂︰「你想我係細鵰定大鵰？」此時，身旁的岑珈其對Jeffrey說︰「佢哋話你係細鵰。」Edan連忙代為澄清︰「我見過，唔係！」殊不知Jeffrey突然爆出一句︰「我畀佢含……」嚇得眾人嘩嘩大叫，Edan即笑稱︰「我段vlog出唔到街！」認真搞笑。

保錡（左下）及阿Dee（右下）接受謝茜嘉訪問。（IG截圖）



另外，「宇宙天團」ERROR兩位成員吳保錡及何啟華（阿Dee）昨日接受《叱咤樂壇》訪問，大談新歌《愛情值日生》。提到歌曲MV邀得張繼聰（阿聰）和謝安琪（Kay）夫妻檔演出，阿Dee和保錡透露當初希望有「女神」貫穿整個MV，而他們都認為每當提起「女神」就自然聯想到Kay。

阿聰（左二）一口答應拍攝MV，令ERROR四子十分感動。（資料圖片）



兩子表示原本並不認識Kay，但有次出席電影首映禮時，阿聰兩夫婦剛巧坐在他們身後，散場時兩人膽粗粗邀請他們拍MV，阿聰即爽快答應，令他們相當感動。而在拍攝過程中，阿聰也給予不少意見，保錡笑稱︰「阿聰話肥仔（梁業）好適合做娛樂圈，因為佢好鍾意瞓覺，隨時叉到電，做呢行好運同瞓覺都好緊要。」阿Dee又笑言︰「拍MV時適逢過年，我哋輪流向Kay逗利市，等佢無咁大壓力，如果四個圍住佢好似收保護費咁！」