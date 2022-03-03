  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍政策．正察論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

03/03/2022

魏浚笙講有味笑話震驚「6膠」 呂爵安︰我段Vlog出唔到街

#呂爵安 #膠戰S2 #魏浚笙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】ViuTV綜藝節目《膠戰S2》早前已播完，「6膠」呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅（Hillary）深受觀眾歡迎。雖然第三季暫開拍無期，但Edan前晚上載拍攝時的花絮，滿足一眾「膠粉」，片中Jeffrey竟爆出三級對話，尺度之大令眾人震驚。

 

「6膠」因拍攝《膠戰》系列而成為好友。（資料圖片）


　　呂爵安不時在其YouTube頻道跟「爵屎（Edan粉絲）」分享工作點滴，他前晚上載最新一集《跟我去返工》，分享拍攝《膠戰S2》最後一集時的花絮，期間笑料百出，足見「6膠」的好感情。

 

Edan（右）笑言Jeffrey是因經常接觸阿正而學壞。（影片截圖）


ERROR感激謝安琪夫妻檔拍MV

　　片段中，「6膠」一起出發前往拍攝場地，只得魏浚笙未有隨行；及後Jeffrey解釋自己未有跟大隊的原因，卻被Edan踢爆︰「Jeffrey開始講大話喇，你哋有無見佢已經學壞咗？」Edan續解釋︰「我之前出咗個po，話我想做楊過，佢做隻鵰。跟住佢留言『做你隻鵰？』」Jeffrey笑謂︰「你想我係細鵰定大鵰？」此時，身旁的岑珈其對Jeffrey說︰「佢哋話你係細鵰。」Edan連忙代為澄清︰「我見過，唔係！」殊不知Jeffrey突然爆出一句︰「我畀佢含……」嚇得眾人嘩嘩大叫，Edan即笑稱︰「我段vlog出唔到街！」認真搞笑。

 

保錡（左下）及阿Dee（右下）接受謝茜嘉訪問。（IG截圖）


　　另外，「宇宙天團」ERROR兩位成員吳保錡及何啟華（阿Dee）昨日接受《叱咤樂壇》訪問，大談新歌《愛情值日生》。提到歌曲MV邀得張繼聰（阿聰）和謝安琪（Kay）夫妻檔演出，阿Dee和保錡透露當初希望有「女神」貫穿整個MV，而他們都認為每當提起「女神」就自然聯想到Kay。

 

阿聰（左二）一口答應拍攝MV，令ERROR四子十分感動。（資料圖片）


　　兩子表示原本並不認識Kay，但有次出席電影首映禮時，阿聰兩夫婦剛巧坐在他們身後，散場時兩人膽粗粗邀請他們拍MV，阿聰即爽快答應，令他們相當感動。而在拍攝過程中，阿聰也給予不少意見，保錡笑稱︰「阿聰話肥仔（梁業）好適合做娛樂圈，因為佢好鍾意瞓覺，隨時叉到電，做呢行好運同瞓覺都好緊要。」阿Dee又笑言︰「拍MV時適逢過年，我哋輪流向Kay逗利市，等佢無咁大壓力，如果四個圍住佢好似收保護費咁！」

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#呂爵安 #膠戰S2 #魏浚笙

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk