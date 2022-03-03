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03/03/2022

懷孕5個多月 吳日言再患妊娠糖尿病勁擔心

#吳日言 #妊娠糖尿病
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　　【晴報專訊】吳日言（Yan）跟圈外老公Barry婚後育有一名三歲女兒，原來Yan目前已懷有五個多月身孕。昨日Yan接受本報訪問，透露在疫情期間得知懷孕，心情既開心又擔心。她說：「我哋一直都想生多個小朋友，因為唔知邊個月會中，所以無打疫苗。知道有咗當然好開心，但就更加小心翼翼，等個胎穩定咗先公布。」

 

吳日言懷孕期間手臂依然纖幼，肥胎不肥人。（受訪者提供）

現年三歲的Bea即將榮升家姐。（資料圖片）


　　現年38歲的Yan屬高齡產婦，由於今胎跟懷第一胎時一樣，都患上妊娠糖尿病，令她十分擔憂，「我今朝（昨日）去覆診，啱啱知道又有妊娠糖尿病，醫生叫我入院觀察，但依家疫情下入院好高危，我仲心大心細。」Yan表示今胎不會請陪月，「我哋擔心有外來人會受感染，所以坐月就靠自己，或者屋企人幫忙，食番自己推出嘅陪月餐。」為迎接BB來臨，Yan一家已細屋搬大屋，預產期在七月的她，仍未告知老公第二胎性別︰「我老公之前懶得戚話知道BB係男定女，我又想宣布時錄低佢個驚喜樣，所以仲未講。我老公催我快啲話佢知，因為佢要幫BB改名。」

 

轉載自: 晴報

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