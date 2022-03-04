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04/03/2022

傳富貴男友嫌棄短髮Look兼偷食 江嘉敏狠斷3年情

#江嘉敏
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　　【晴報專訊】27歲無綫小花江嘉敏（Kaman）與電競高層男友Anthony拍拖三年，雙方經常在IG放閃。不過，昨日有指男方嫌棄女友短髮look唔夠靚，更劈腿「偷食」，驚傳二人已分手。Kaman目前已取消追蹤男友IG，亦剷走過往情侶放閃相；她又發帖寫上「結局篇」等字句，相信已決心斬情絲。昨日本報曾聯絡Kaman未獲回覆，似乎分手傷痛仍未平復。

 

去年11月Kaman生日，特地與男友Anthony去staycation慶生。（資料圖片）

Kaman與Anthony過往非常恩愛，不時在IG放閃光彈。（資料圖片）


　　江嘉敏與男友Anthony拍拖以來一直甜蜜，去年11月Kaman生日時，Anthony也在IG貼相祝賀女友。正當以為二人好事近，昨日卻有報道指男方偷食，令Kaman傷心爆喊分手。日前Kaman上載短髮慶生舊照，並留言「最後晚餐」、「結局篇」、「2022年我們的第一餐亦是最後一餐」，句句意有所指。早前拍畢劇集《四十二章經》的Kaman，前晚在限時動態上傳一張劇本相，表示自己因哭得太累，無法繼續讀劇本︰「編審編劇係咪專登為我而寫㗎？」更標籤了「身心疲累」四字。此外，她又上載穿婚紗的索爆女神照，繼續抒發感受︰「永遠不要責怪你生命裏的任何人，好的人給你快樂，壞的人給你經歷，最差的人給你教訓，最好的人給你回憶。」似暗指Anthony是「壞人」。

 

Kaman前晚發布女神相向舊愛示威，看來很快走出失戀陰霾。（IG圖片）

Kaman為拍《四十二章經》剪短髮，今年一月拍外景時更巧遇周潤發。（資料圖片）


何廣沛封嘴護熒幕情人

　　身為IG達人的Kaman，其實上月中出po時已見分手端倪，她寫道︰「給情侶們一個小分享，兩個人在一起久了呢，會膩，會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人去體驗新的事物，而不是和新的人去體驗舊的事物。」更標籤「知道嗎舊人」、「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，借文字控訴有人嫌棄她的短髮look。她回覆傳媒時未有否認分手，只說要專心讀劇本，又稱近日十分忙碌，要給她一點時間。本報昨日曾聯絡Kaman，至截稿前也未獲回覆。至於Kaman在新劇《食腦喪B》的熒幕拍檔何廣沛，回覆本報時說：「呢啲係人哋嘅事，我唔清楚亦唔方便回應，都係問番當事人啦。」

 

Kaman與何廣沛主演的《食腦喪B》，將於本月21日在翡翠台首播。(網上截圖)


情路坎坷三度遇出軌男

　　昨日，Kaman在IG限時動態再出招︰「明明曾經那麼要好過，但一轉眼卻突然變得陌生了。」看來她與Anthony的三年情確實覆水難收。其實，去年Kaman在節目《代溝關注組》自爆曾兩度遇上男友出軌而分手，她回帶18歲初戀時，曾在街頭撞破初戀男友與自己的好姊妹偷情；而另一個前度的偷食對象，則包括模特兒、KOL、藝人等。Kaman今次第三度碰上偷食男，女神情路認真坎坷。

 

轉載自: 晴報

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