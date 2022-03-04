周嘉洛睇直播「監視」陳瀅 黃宗澤︰唔好騎劫個Live

【晴報專訊】黃宗澤（Bosco）、陳瀅和蔡思貝前晚開直播宣傳劇集《飛虎3壯志英雄》，首次做直播的Bosco表現興奮，席間連環爆料，先是踢爆陳瀅經常孖緋聞男友周嘉洛在公司撐枱腳，又爆「女神收割機」羅天宇疑似暗戀陳瀅，嚇得她匆匆講拜拜。

Bosco約陳瀅和蔡思貝開直播，對兩女的家居大感好奇。（影片截圖）

陳瀅在前晚一集中穿上性感低胸晚裝亮相，令不少觀眾心心眼。



黃宗澤與陳瀅在《飛虎3》中飾演情侶，但Bosco「投訴」二人僅得一場沒有過程的床戲，他扮慘表示︰「飲醉酒第二朝瞓醒，就已經瞓喺張床度，過程都無呀，仲要淨係着住條底褲，真係犧牲色相。」他續笑言︰「下次我要同陳瀅埋身肉搏，要打要殺嗰啲留畀吳卓羲去搞。」陳瀅說︰「其實同你合作都幾緊張，雖然熟，但未至於好熟，開工幾日就要仆喺你身上，都有少少緊張。（Bosco︰咁依家呢？）完全無感覺。」

Bosco「投訴」跟陳瀅的床戲完全沒有過程。



陳瀅傻笑無力還擊

周嘉洛與陳瀅因拍攝《痞子殿下》而傳出緋聞。（資料圖片）



直播期間，思貝留意到日前確診新冠肺炎的周嘉洛正收看直播，Bosco笑謂︰「嘉洛，好心啦，唔好騎劫人哋啲live嘛！」思貝附和道︰「咁樣入嚟睇live就擺明係示威啦！」Bosco說︰「咪係，嗰時喺TVB canteen成日見到你哋一齊……食飯！陳瀅你又話幾愛我，轉頭又同周嘉洛一齊！」而陳瀅只管尷尬傻笑，完全沒有反抗能力。



另外，有網友問羅天宇在劇中是否暗戀陳瀅？Bosco又爆料︰「羅天宇點止劇入面鍾意陳瀅呀？」陳瀅即時瞪眼望實Bosco，但Bosco沒有理會繼續說︰「點止劇入面，現實生活都……」陳瀅見Bosco愈爆愈起勁，就以收睇《飛虎3》為由講拜拜，中斷直播。