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04/03/2022

一度隱藏唱歌理想 江華女兒陳薔天：不想別人只當我星二代

#江華 #麥潔文 #陳薔天
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　　【晴報專訊】江華及麥潔文的寶貝女兒陳薔天（天天），遺傳媽媽的好歌喉，她今年正式勇闖樂壇做創作歌手。現年26歲的天天，以往遲遲未踏出第一步，全因想逃避「星二代」身份。她一度抗拒活在明星父母的影子下，連對唱歌的熱愛都埋藏心底；但當她卸下包袱，認定心之所向，父母選擇無條件全力支持她。

 

江華一家四口感情非常要好。（資料圖片）

陳薔天推出親自填詞的單曲《沉淪在你的世界觀》。（MV截圖）


　　陳薔天最近以創作歌手身份推出新歌《沉淪在你的世界觀》，雖然爸爸江華是演員，媽媽麥潔文是歌手，不過天天從未想過靠父母相助。「因為我不想別人說我是『星二代』！其實，畢業後我就陷入困惑，覺得自己毫無價值，找不到非做不可的事情，直至幾年前開始填詞和寫歌。其實我一直隱藏自己的喜好，到20歲時媽媽才知我喜歡唱歌，就送了一支咪高峰給我。」她深感媽媽的支持，「當我最近自信地正視自己時，發現媽媽其實很支持我；即使有時我覺得自己很『廢』，看不起自己，她都看到我的能力，知道我有努力做好。」天天坦言，過往自己想得太複雜，「如果我因為一生不想做星二代，而不去做我想做的事，這實在有點傻！當我決定走唱作歌手的路，想發表自己創作，第一樣要做的事，就是繼續努力學習做好，其他不用想太多。」

 

江華與麥潔文絕對支持女兒追尋唱作夢想。


笑爸爸如《九五至尊》皇帝

　　至於爸爸江華，天天笑說：「爸爸在家中的時候，就好像劇集《九五至尊》中的皇帝一樣，不過比角色嚴肅一點。爸爸是我面對自己、去尋求答案的推動力，每當我一蹶不振，面對家人連假裝的力氣都沒有時，他都會突然講奇妙金句，例如『君子不立危牆之下』、『做人拿得起放得低』等，令我當頭棒喝。若要說感激他的話，我現在未必說得出口，但肯定爸爸是我一生都會感激的人。」

　　這天江華夫婦陪着女兒受訪，麥潔文指天天三、四歲時，已能唱整首《還珠格格》主題曲，「當時囡囡未認字，但國語已很標準，還懂得用丹田唱歌，她真的很有天份。」但身為樂壇一分子，她不得不提醒女兒，「女兒擁有實力，但入娛樂圈是要努力加上看法，以及性格能否和這個圈子磨合。其實娛樂圈可幫助追夢的年輕人，但機會仍然有限，始終市場狹窄，所以囡囡打算入行時，我鄭重跟她說，在香港加入樂壇的路很難行，勸她想清楚。」

麥潔文寄語女兒做好創作

　　江華則認為身為父母，擔心女兒正常不過。「每當我們想幫助女兒，她都說不要，不想別人覺得她靠父母。」他指藝人之路比一般上班族難行得多，「我當年參加第三屆《新秀》入了30強，後來發覺很多參賽者有背景，反正不會勝出，所以決定放棄，轉投亞視藝訓班。至於我會否教導女兒碰壁就轉彎呢？我知她很想成為創作歌手，但不是你做得好、歌藝好，便能站一席位，這是世間規則。」但既然女兒選擇走這條路，江華與麥潔文都衷心祝福她。江華說︰「每個人都有自己的想法，就隨她走自己的路吧！」麥潔文則寄語女兒不用想得太多，只要做好創作和表演就足夠。

 

轉載自: 晴報

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