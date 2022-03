余文樂串錯英文叫吳建豪Bro變Bra 杜汶澤孖胸圍合照搶閘抽水

【晴報專訊】余文樂(樂仔)曾試過串錯英文而被取笑,似乎英文程度一般;前日樂仔又犯同樣錯誤,在IG限時動態上載與老友吳建豪合照時,竟留言「Love you bra」,擺明將bro(兄弟)打錯做bra(胸圍),惹來網民恥笑。杜汶澤與太太田蕊妮(阿田)昨日忍不住跟胸圍合照抽水,阿澤更推敲樂仔錯字原因:「我懷疑佢一直以為bro讀bra,因為brother讀『bra打』。」

阿澤夫婦非常識玩,借「阿婆胸圍」寸爆樂仔。(FB圖片)



近年移居台灣的余文樂,農曆新年期間曾攜同太太王棠云及一對子女余初見、余初心回港探親,全情投入享受家庭生活。不過,近年甚少幕前演出的他繼續發掘搵錢機會,他將推出自家NFT(非同質化代幣)系列「Zombie Club」,有指若果6,000隻NFT全數售出,樂仔將會勁賺近億港元。

樂仔前日大曬抱女自拍照。(資料圖片)



阿澤夫婦「借Bra敬樂」

樂仔將「bro」打成「bra」令其意思大變,網友睇到尷尬癌。(IG截圖)

英語流利的吳建豪,po相時正確寫上「bro」。(IG截圖)

樂仔曾想讚香薰蠟燭「smell good」,卻串錯成「smile good」。(資料圖片)



前日,樂仔於IG限時動態上載與老友吳建豪合照,兩人舉V字影相勁開懷,樂仔順便大曬其右手上的天價名錶;不過樂仔在相中懷疑手誤,竟將「Love you bro」打錯成「Love you bra」。其實,樂仔並非首次串錯英文,他17年上載香薰蠟燭照片時,曾誤將「smell good」寫成「smile good」;他今次重覆犯錯,迅即被眼利網民發現而cap圖恥笑。而曾與樂仔合作拍《頭文字D》及《飛虎出征》、現已移居台灣的杜汶澤,昨日上載與田蕊妮在百貨店的自拍照,阿田特別高舉店中售賣的胸圍。阿澤寫道︰「Love you bra。」抽水功力達世界級。阿澤更發揮偵探頭腦說:「A字同個O字喺keyboard(鍵盤)上隔咁遠,好難打錯吖,估計係用語音。我懷疑佢(樂仔)一直以為bro係讀bra,因為brother讀bra打,咁簡稱咪bra囉!」



馬米高勸煲美劇學英文

馬米高取笑樂仔有「好胸弟」。(資料圖片)



另外,英語KOL馬米高前晚亦在FB抽水︰「果然是好胸弟。」昨日馬米高接受本報訪問時說︰「講真串錯字有幾閒,只係見依家香港情況咁樣,我人在紐約返學都盡力做content(內容)為香港嘅大家搞下笑,放鬆下!」他乘機呼籲大家多聽多寫英文︰「煲下美劇聽下英文歌,或者睇多啲我嘅片,英文自然有進步啦。」