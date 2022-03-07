余文樂串錯英文叫吳建豪Bro變Bra 杜汶澤孖胸圍合照搶閘抽水

【晴報專訊】余文樂（樂仔）曾試過串錯英文而被取笑，似乎英文程度一般；前日樂仔又犯同樣錯誤，在IG限時動態上載與老友吳建豪合照時，竟留言「Love you bra」，擺明將bro（兄弟）打錯做bra（胸圍），惹來網民恥笑。杜汶澤與太太田蕊妮（阿田）昨日忍不住跟胸圍合照抽水，阿澤更推敲樂仔錯字原因：「我懷疑佢一直以為bro讀bra，因為brother讀『bra打』。」

阿澤夫婦非常識玩，借「阿婆胸圍」寸爆樂仔。（FB圖片）



近年移居台灣的余文樂，農曆新年期間曾攜同太太王棠云及一對子女余初見、余初心回港探親，全情投入享受家庭生活。不過，近年甚少幕前演出的他繼續發掘搵錢機會，他將推出自家NFT（非同質化代幣）系列「Zombie Club」，有指若果6,000隻NFT全數售出，樂仔將會勁賺近億港元。

樂仔前日大曬抱女自拍照。（資料圖片）



阿澤夫婦「借Bra敬樂」

樂仔將「bro」打成「bra」令其意思大變，網友睇到尷尬癌。（IG截圖）

英語流利的吳建豪，po相時正確寫上「bro」。（IG截圖）

樂仔曾想讚香薰蠟燭「smell good」，卻串錯成「smile good」。（資料圖片）



前日，樂仔於IG限時動態上載與老友吳建豪合照，兩人舉V字影相勁開懷，樂仔順便大曬其右手上的天價名錶；不過樂仔在相中懷疑手誤，竟將「Love you bro」打錯成「Love you bra」。其實，樂仔並非首次串錯英文，他17年上載香薰蠟燭照片時，曾誤將「smell good」寫成「smile good」；他今次重覆犯錯，迅即被眼利網民發現而cap圖恥笑。而曾與樂仔合作拍《頭文字D》及《飛虎出征》、現已移居台灣的杜汶澤，昨日上載與田蕊妮在百貨店的自拍照，阿田特別高舉店中售賣的胸圍。阿澤寫道︰「Love you bra。」抽水功力達世界級。阿澤更發揮偵探頭腦說：「A字同個O字喺keyboard（鍵盤）上隔咁遠，好難打錯吖，估計係用語音。我懷疑佢（樂仔）一直以為bro係讀bra，因為brother讀bra打，咁簡稱咪bra囉！」



馬米高勸煲美劇學英文

馬米高取笑樂仔有「好胸弟」。（資料圖片）



另外，英語KOL馬米高前晚亦在FB抽水︰「果然是好胸弟。」昨日馬米高接受本報訪問時說︰「講真串錯字有幾閒，只係見依家香港情況咁樣，我人在紐約返學都盡力做content（內容）為香港嘅大家搞下笑，放鬆下！」他乘機呼籲大家多聽多寫英文︰「煲下美劇聽下英文歌，或者睇多啲我嘅片，英文自然有進步啦。」