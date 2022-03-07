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07/03/2022

唔認圈中富婆 姚子羚爆被拖欠6位數酬勞

#姚子羚 #胡定欣
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　　【晴報專訊】日前有傳媒揭陳展鵬被拖欠百萬酬勞，姚子羚昨日到九龍灣出席活動時，透露自己亦身受其害，涉及六位數的款項，但她期望以和平方式解決。

 

子羚笑言疫情下收入大減，要動用積蓄過活。

子羚在近日播出的《飛虎3壯志英雄》中與吳卓羲有感情綫。（IG圖片）


　　第五波疫情嚴峻，娛樂圈已接連有多名藝人確診，為減低傳染風險，近日多個劇組即時煞停拍攝工作，商業工作亦近乎停擺。提到陳展鵬被拖數一事，姚子羚昨日自爆有類似情況，她無奈道︰「其實又唔算拖數嘅，係一個保健產品嘅合作，合約期就嚟完，但雙方未正式坐低傾之後要點做。雖然無展鵬咁多，但都有六位數。」

　　子羚指暫未向對方追討款項，希望最後以和平方式解決。她續說︰「其實我都唔算遇到好多呢類情況，反而有好多人問我借錢。（睇中你係圈中富婆？）可能佢唔知搵邊個先問我借，但我同對方唔熟，其實身邊好多朋友都富貴過自己。」

揭胡定欣狀態良好

 

定欣早前確診，幸現無大礙。（資料圖片）


　　提到早前好姊妹胡定欣確診新冠肺炎，問子羚可有關心對方？她表示︰「我都好耐無見定欣，但我哋有keep住聯絡，佢仲叫大家小心啲，依家知道佢已經好番好多。」子羚透露定欣在隔離期間有父母照顧，亦有飲中藥調理身體，着大家不用擔心。

　　圈中確診的人數愈來愈多，子羚坦言有點緊張，會做足預防措施，「我依家去人多地方都會戴兩個口罩，仲會帶定消毒噴霧周圍噴，檢測嘅次數都好頻密，盡量希望做好自己，令家人同朋友唔會太過擔心。」

 

轉載自: 晴報

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