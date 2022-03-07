李駿傑拍MV首度搽指甲油 盧瀚霆摸真蛇驚到擘大口

【晴報專訊】男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）日前分別推出個人單曲，他們不約而同分享拍攝MV花絮。Anson Lo在新歌《Mr.Stranger》MV中首次觸摸真蛇，表現得戰戰兢兢：「其實同蛇合作唔危險，不過要經歷（心理）關口，聽到主人話條蛇連佢都咬，我一定走唔甩啦！」Anson Lo輕輕撫摸蛇身，忍不住嚇到擘大口，及後才鎮定說：「乖，辛苦喇。」又作狀哄前送飛吻。至於Jeremy亦公開拍《半》MV花絮，並初嘗搽指甲油滋味，「感覺好唔似我對手，我以前成日咬指甲，咬到指甲爛晒；但上年因疫情關係成日戴口罩，無得咬指甲，就戒咗呢個習慣。」

Anson Lo摸蛇一臉又驚又興奮。（網上截圖）

Jeremy分享搽指甲油初體驗。（網上截圖）



此外，另一成員姜濤前晚在社交網留言，感激疫情下辛苦守護港人的醫護人員：「感謝你們、感謝你們的堅持、感謝你們的守護，知道你們現正承受着巨大的壓力，真的太不容易，你們是這個時代真正的英雄。」

姜濤（資料圖片）