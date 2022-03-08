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08/03/2022

眾星抗疫日常 森美「柴房」做運動意外曬肚腩

#森美 #石詠莉
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　　【晴報專訊】第五波新冠肺炎疫情嚴峻，不少藝人在網上分享抗疫日常，呼籲網民留家抗疫。商台DJ森美現時在家工作，於家中開咪主持電台節目，他前晚分享在房間健身的片段，只見沒剃鬚的他落力做運動，期間不慎露出小肚腩；至於石詠莉因擔心自己「肥到認唔出」，同樣在家努力燃燒脂肪。

 

以頹廢家居造型示人的森美，努力健身趕走身上腩肉。（IG截圖）

以頹廢家居造型示人的森美，努力健身趕走身上腩肉。（IG截圖）

石詠莉自爆在家抗疫增磅不少。（IG圖片）


　　早前不少商台DJ確診新冠肺炎，森美為保障妻兒健康，現時在家中自困「柴房」開咪及生活，日前他曾上載留鬚頹廢look自拍照，透露在房中砌模型解悶。前晚森美在IG分享在「柴房」做HIIT健身的短片，見他穿上運動服，以披頭散髮及一臉鬚根的家居look示人。他留言說：「有人問我每日做咩運動（其實無人問），不如同大家分享下（其實分享唔到），好啦我拍低畀你睇啦（無咩好睇啦），就知辛苦啦（30分鐘咋喎），毅力係成功嘅關鍵（又談唔上），好去片（快啲like完就算）#柴房健身#真正健心#hiit」。

 

森美19年拍《森美旅行團》時fit到爆。（資料圖片）


　　不過，曾在19年《森美旅行團》大曬六嚿腹肌的森美，做運動時的表情看來頗辛苦，而且肚腩不時現形，幸好其「老鼠仔（二頭肌）」仍然「健在」。有粉絲搞笑留言：「點解咁辛苦都趕唔走個肚腩仔嘅？」並提議森美「加監」七日；亦有網民指「士啤胎出晒嚟呀大哥」、「大哥唔使專登chok樣，最亮點係你個腩呀」。而石詠莉亦分享在家中運動爆汗的自拍照，留言說：「疫情無地方去，不如再展開家中運動，練番啲肌肉燃燒肥肉…實情係我再唔做運動，我怕你哋認唔到我，再咁增磅落去，我驚會被人話我無職業道德。」

楊洛婷兒子外出無戴罩

 

楊洛婷表示會物色適合兒子的口罩。（IG截圖）


　　至於連日與仔女留家抗疫的楊洛婷，日前亦趁四周無人帶小朋友外出散步，她更「騎膊馬」揹住現年九個月大的細仔。由於BB沒有戴口罩，有網民留言提醒，楊洛婷回覆表示找不到適合兒子面形的口罩；不少人立即推薦適合嬰兒使用的口罩，楊洛婷亦留言感謝。另一邊廂，上月確診的林欣彤，前晚在IG表示現已康復，並詳細分享發病以來的症狀，「當中最辛苦係喉嚨潰瘍，我痛到每一秒都喺精神崩潰嘅邊緣，痛到完全瞓唔到，每吞一啖食物/水都要打自己大髀。」

 

上月確診的林欣彤現已康復。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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