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09/03/2022

想學尊尼特普留鬚 柳應廷︰但我唔係型嘅感覺

#MIRROR #柳應廷
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）早前接受商台節目《早霸王》訪問，昨日播出其錄音，期間Jer提到居家抗疫期間，仍堅持每日剃鬚，保持潔淨儀容；他又笑言曾希望學習偶像尊尼特普（Johnny Depp）留鬚，惜沒有對方的型格感覺。

 

Jer表示早前執屋，一口氣扔了十頂帽。（資料圖片）

Jer解構歌名《MM7》是速成碼，「7」同時代表是他的第七首單曲。（資料圖片）


　　昨日《早霸王》播出柳應廷的錄音訪問，主持森美提到今次於綫上做訪問，笑問Jer有否留鬚配合現時的居家形象，Jer回應指︰「平時有keep住剃鬚，參加《全民造星》嗰時已經有呢個習慣，因為之前有一個好差嘅經歷，就係被花姐（經理人黃慧君）笑核突，最後仲變成節目效果，所以提住自己一定要記得剃鬚。不過依家成日留喺屋企，試過兩、三日無剃，我曾經想學Johnny Depp（尊尼特普）咁留鬚，覺得佢好型，但發覺我出嚟唔係嗰種感覺。」

 

Johnny Depp（資料圖片）


　　Jer自認貪靚且喜歡戴帽，至今已收藏逾40頂帽，云云款式中特別鍾情漁夫帽；森美就笑言自己戴漁夫帽時十足清道夫，Jer遂提供秘訣︰「拉低啲，遮到條眉就得。」認真搞笑。

主演電影進軍美國電影節

 

Jer（左）及姜濤參演的首部電影《阿媽有咗第二個》揚威海外。（資料圖片）


　　另外，由Jer、姜濤及毛舜筠主演的電影《阿媽有咗第二個》，繼早前入圍「第十七屆大阪亞洲電影節」競賽項目，近日再獲邀成為芝加哥亞洲躍動電影節「香港電影巡禮」的選映作品，並將於下月2日放映一場，門票甫開賣已火速售罄。而日前姜濤曾於IG暗示飛到美國，未知是否出席電影節。

 

轉載自: 晴報

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