與楊茜堯轉8圈肉緊熱吻 張智霖︰要克服心理關口

【晴報專訊】劇集《家族榮耀》下周進入結局篇，劇情愈見緊湊。前晚播出一集中，張智霖（Chilam）和楊茜堯上演激烈親熱戲，兩人轉八圈激咀，Chilam笑指這是「湯瑪斯迴旋八個圈」。至於息影20年的陳梅馨復出幕前，選美出身的她依然明艷照人，為劇迷帶來驚喜。

Chilam和楊茜堯這場激吻戲甚具睇頭。



張智霖於《家》劇中飾演馬展鴻，情傾飾演甄芯的楊茜堯，前晚一集講述兩人在甄芯婚前飲至酩酊大醉，並激烈親熱，當時他們不但肉緊熱吻，更急不及待脫掉身上衣服，由門口一直打轉至入房，足足轉了八個圈，令劇迷對二人越軌之情大感憤怒。

兩人由玄關轉到客廳，再轉去房門口，認真激情。



Chilam早前接受無綫娛樂新聞台訪問，笑言該場戲是「湯瑪斯迴旋八個圈」，身旁的黃浩然即取笑道︰「繼巴黎鐵塔（《家有囍事》經典場口）之後，呢個都可能成為經典！」惟Chilam坦言拍攝如此激烈的場口，其實需要克服心理關口，「始終自己（年紀）唔細，20幾30歲做呢啲理所當然，但人愈大就好似唔應該太親熱。其實拍之前有好多唔同方案，最後都係揀咗要激啲，所以就諗反正都要拍，咁不如去盡啲啦。」



陳梅馨獲讚保養得宜

陳梅馨的外貌變化不大，被網民稱為「美魔女」。



劇中另一焦點，是飾演馬家二太太李敏的陳梅馨，於前晚一集「開金口」與女兒馬昭慈（梁靖琪飾）談論感情事宜。現年53歲的陳梅馨於88年參選香港小姐，曾參演逾30部劇集，惟至今已超過20年未有拍劇；因此，陳梅馨今次回歸劇壇令劇迷相當驚喜，讚她的聲綫和表情均恰到好處，皮膚亦保養得宜，完全看不出已年過半百。