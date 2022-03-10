  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

10/03/2022

與楊茜堯轉8圈肉緊熱吻 張智霖︰要克服心理關口

#家族榮耀 #張智霖 #楊茜堯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】劇集《家族榮耀》下周進入結局篇，劇情愈見緊湊。前晚播出一集中，張智霖（Chilam）和楊茜堯上演激烈親熱戲，兩人轉八圈激咀，Chilam笑指這是「湯瑪斯迴旋八個圈」。至於息影20年的陳梅馨復出幕前，選美出身的她依然明艷照人，為劇迷帶來驚喜。

 

Chilam和楊茜堯這場激吻戲甚具睇頭。


　　張智霖於《家》劇中飾演馬展鴻，情傾飾演甄芯的楊茜堯，前晚一集講述兩人在甄芯婚前飲至酩酊大醉，並激烈親熱，當時他們不但肉緊熱吻，更急不及待脫掉身上衣服，由門口一直打轉至入房，足足轉了八個圈，令劇迷對二人越軌之情大感憤怒。

 

兩人由玄關轉到客廳，再轉去房門口，認真激情。


　　Chilam早前接受無綫娛樂新聞台訪問，笑言該場戲是「湯瑪斯迴旋八個圈」，身旁的黃浩然即取笑道︰「繼巴黎鐵塔（《家有囍事》經典場口）之後，呢個都可能成為經典！」惟Chilam坦言拍攝如此激烈的場口，其實需要克服心理關口，「始終自己（年紀）唔細，20幾30歲做呢啲理所當然，但人愈大就好似唔應該太親熱。其實拍之前有好多唔同方案，最後都係揀咗要激啲，所以就諗反正都要拍，咁不如去盡啲啦。」

陳梅馨獲讚保養得宜

 

陳梅馨的外貌變化不大，被網民稱為「美魔女」。


　　劇中另一焦點，是飾演馬家二太太李敏的陳梅馨，於前晚一集「開金口」與女兒馬昭慈（梁靖琪飾）談論感情事宜。現年53歲的陳梅馨於88年參選香港小姐，曾參演逾30部劇集，惟至今已超過20年未有拍劇；因此，陳梅馨今次回歸劇壇令劇迷相當驚喜，讚她的聲綫和表情均恰到好處，皮膚亦保養得宜，完全看不出已年過半百。

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#家族榮耀 #張智霖 #楊茜堯

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk