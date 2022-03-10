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10/03/2022

製作新歌壓力有增無減 盧瀚霆超越自我為神徒送驚喜

#盧瀚霆 #MIRROR
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）最近推出第八首個人單曲《Mr. Stranger》，MV截至昨日已超越400萬點擊。Anson Lo表示上次《Megahit》一曲大受好評，所以製作新歌的過程更添壓力，全因自己每次創作，都想超越上一首歌，為「神徒（Anson Lo粉絲）」帶來停不了的驚喜。

 

 


　　去年曾經壓力爆煲的Anson Lo，總是擔心達不到外界的期望。新歌《Mr. Stranger》大玩暗黑風格，他從頭到尾構思歌曲主題、MV劇情，更親自填寫rap詞，歌曲正好反映他的的內心世界及精神狀態。「呢首歌講自己上年年尾嘅感受同壓力來源。觀眾同樂迷覺得Anson Lo係個點樣嘅人？準備好接受我嘅新形象未？我會有唔同面向，如果大家睇到我嘅黑暗面，會唔會接受到呢？」

吸血鬼反映內心黑暗面

 

Anson Lo的吸血鬼造型靚仔吸睛，他更正式獲提名「全球百大俊男2022」選舉。（IG圖片）


　　Anson Lo在MV中以吸血鬼造型登場，一頭黑髮兼戴上紅色隱形眼鏡，神徒表示暈晒大浪。「吸血鬼呢個主題，係我無啦啦諗起嘅。吸血鬼好鍾意吸血，但佢喺日頭時，好驚人類睇到自己真面目，好驚大家揭穿佢嘅身份，好擔憂大家有咩反應…我覺得吸血鬼驚人哋披露佢真實一面同性格，同呢首歌嘅主題緊緊相扣。」

　　去年跳唱歌《Megahit》大獲好評，Anson Lo更在韓國MAMA頒獎禮獲得「最佳亞洲新人獎（華語地區）」，他笑言超級開心及榮幸，但自我要求甚高的他，坦承壓力有增無減。「好開心好多人鍾意《Megahit》，但之後好驚自己創作唔到一首同《Megahit》完全唔同風格嘅歌。最大壓力係諗曲風，要同以前完全唔同，同時又要係跳唱歌，所以製作過程好困難，好多嘢要考慮。」雖然《Mr. Stranger》已是第八首單飛作品，但他仍然非常緊張，「因為我每次創作，都想超越上一首歌嘅質素，每一次都想諗啲新嘢；但人嘅腦袋有限，唔係每次都諗出色嘅idea…每次嘅壓力都係在於『夠唔夠多變化』？『變化夠唔夠大』？」

 

Anson Lo去年在MAMA頒獎禮獲新人獎，為他注下強心針。（IG圖片）


MIRROR 12子各有路向

　　Anson Lo表示，今年的音樂發展方向仍以跳唱歌曲為主，「因為去年fans畀咗我好大嘅信心同肯定。」至於其他MIRROR成員，Anson Lo透露：「今年公司會推出幾個合唱計劃，MIRROR隊員各有合唱歌；電視劇方面，大多數MIRROR成員都有份參與。」他坦言12子很久沒聚首，「但每個人都做緊自己想做嘅嘢，大家有唔同嘅演出機會，唔同人有唔同路向。」

 

轉載自: 晴報

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