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11/03/2022

再次醉酒失控瘋狂爆粗 曹格拒道歉︰望爆料者還原真相

#曹格 #醉酒鬧事
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　　【晴報專訊】42歲馬來西亞歌手、金曲歌王曹格，前晚被揭本周一在台北內湖區晚餐時醉酒失儀，在兩分鐘內講足27句英文粗口，又怒掟雜物，最後有客人報警。昨晨曹格發聲明但堅拒道歉，只望警方還原真相；他亦已到警察局落口供，對事件造成餐廳老闆娘兒子受傷感抱歉，他有機會面臨18,000元台幣（約5,043港元）的最高罰款。

 

曹格多次醉酒鬧事，成為兩岸三地娛圈熱話。（資料圖片）

前晚台灣網絡爆出影片，片中疑有人亂掟東西，餐廳女職員慘成出氣袋。（爆料公社截圖）


　　台灣網絡前晚爆出短片，有網民指曹格與友人在餐廳包廂用膳時，竟醉酒大叫大嚷，並與鄰座包廂客人口角。曹格除了狂爆英文粗口，連餐廳老闆娘出面調停時，亦被他掟雜物，更有指他誤傷老闆娘的兒子。據知當網民說要報警時，曹格即時扯火，警方隨後接報到場，但曹格早已離去。

　　昨晨曹格在社交網發文說：「尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。」曹格接受台灣媒體訪問時卻有另一版本，他聲稱當時因鄰座包廂聲浪太大，他請餐廳職員代為轉告，誰知對方爆粗回應，他才氣上心頭。他指該網民只提供對自己有利的證據，又聲言當時已私下和解，如今對方卻爆料，認為對方是想他道歉而藉此勒索。據知，曹格前日在友人陪同下到警察局落口供，警方出示店內CCTV畫面，曹格坦承自己是片中人，並對老闆娘兒子受傷感抱歉。有指根據當地社會秩序維護法，曹格將面臨最高18,000元台幣罰款。

毆打側田最經典

　　其實，曹格過往多次醉酒鬧事，最經典要數09年他與側田在香港夜蒲後，飲醉的他在街頭毆打側田，更拿起路牌想擲向對方，事後要開記招道歉，兼被警方拘捕。13年，曹格出席好友林志穎婚禮時，再度飲醉大肆叫囂及動粗，事後他承諾戒酒，揚言再犯會退出歌壇。今次他再度闖禍，未知其歌唱生涯會否就此終結。

 

曹格經常上載與子女合照建立好爸爸形象，11歲細女Grace已亭亭玉立。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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