開Master Class拯救港男港女 張寶華歐陽偉豪解構愛情中伏位

【晴報專訊】前新聞之花張寶華（Sharon）將於周日（13日）開網上talk show《Don't Judge a Book by its Cover》，與網友迎接白色情人節。她請來老友歐陽偉豪（Ben Sir）當嘉賓，兩位大學講師「轉場」分享新世代愛情觀。二人屆時將談情說性，Sharon更自爆曾為舊愛浪費足足13年青春，「中過伏先知覺得唔啱就要分手！」

Sharon經常開直播評論時政，其YouTube頻道已累積逾15萬人訂閱。（FB圖片）



曾是千禧年代有線電視新聞之花，張寶華卸下主播光環後，除了擔任娛樂公司管理層，近年亦成為藝術策展人、作家、YouTuber等，去年更登上大銀幕，客串演出許鞍華電影《第一爐香》，可謂百足咁多爪。早前Sharon首度在網上直播talk show談情緒病，由於反應理想，周日再度出擊講愛情，讓網民窺探這位才女的感情世界。

Sharon客串電影《第一爐香》，乘機向男主角彭于晏集郵。（FB圖片）



Sharon解釋，今次開騷除了希望讓觀眾在抗疫疲勞下減壓，亦受去年被爆偷食而名譽掃地的台灣歌手王力宏影響。「身邊有女性朋友對王力宏離婚嘅反應好大，因為佢一向形象好又靚仔，但現實係佢同老婆嘅關係千瘡百孔，大家都感覺被佢欺騙。」談到感情生活，Sharon自言與現任男友感情穩定，閒時交換WhatsApp sticker已可玩足一晚，甚有情趣。提到近年交友App深受歡迎，Sharon自言數年前在大學教書時已有接觸，但從未借那些平台結識異性，「以前同學生傾偈，先知好多女仔有玩，有啲只係20歲未拍過拖，已經好驚嫁唔出，但係網上有好多騙案、假相、假戶口。」



自揭愛一個上一課

Sharon不諱言最近看畢Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》，令她有所啟發，「故事講歐洲有女仔玩交友App被騙財騙色，當然騙徒外形好又識點樣冧女，點解可以呃極都有受害者？點解有啲女仔注定被人呃？呢個現象可以探討。」她亦分享愛情中伏經歷，「曾經有一個男友拍咗13年拖，最終拖咗咁耐都無結果，應該知道唔啱就分手，愈想個男人改變，對方就愈唔會改。」至於Ben Sir亦回帶「那些年」的追女辛酸史，「以前鍾意一個女仔要諗好耐，又要落街去電話亭打電話約人；依家就用WhatsApp好易追女仔，出嚟就跟住上床，唔駛花幾多功夫，但好易遇到騙案，所以大家談情說愛要好小心。」



Ben Sir讚嬌妻勝女神



Ben Sir曾跟無綫多位女神如李佳芯、黃心穎等合作，他笑言自己定力夠未曾心動。「我喺中文大學教書咁多年，一早已面對打扮性感嘅女學生，佢哋同女星無乜分別，我亦明白發生乜事會有乜嘢後果，最重要老婆滿足到我。」他自爆平日愛「採礦」，但太太非常包容。Ben Sir又指近日為J2台主持節目《冇人性教育》，與時下PTGF（兼職女友）傾談，「有啲女仔下海真係幫父母還債，唔係逼良為娼，佢哋性愛觀同我哋呢代好唔同，佢哋又會同男仔拍性愛影片，其實後果可以好嚴重。」另外，提到在白色情人節前夕網上開show，Sharon透露屆時將全球同步直播，歡迎海外港人購買網上通行證入場，「我揀星期日香港時間晚上八點，上次個show有英國、加拿大等24個國家嘅港人睇，希望今次可以connect全球華人。」