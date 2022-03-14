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14/03/2022

拍《數碼暴龍》模型開箱片 江熚生整爛「阿嫂」心

#江熚生 #MIRROR
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR副隊長江熚生（AK）一向喜歡卡通及動畫，《數碼暴龍》、《龍珠》、《蜘蛛俠》等均是其心頭好。AK最近與填詞人李文曦（Oscar）買了夢寐以求的「數碼暴龍01」首辦模型，並一起拍攝開箱片，但期間AK不小心整爛了部分玩具配件，場面搞笑。

 

Oscar（左）笑言認識AK後，在玩具方面的消費有所增加。（影片截圖）

AK之前拍攝廚具開箱片，亦曾將包裝盒「解體」。（影片截圖）


　　江熚生前晚上載開箱片至個人YouTube頻道，同為《數碼暴龍》的忠實粉絲，AK與李文曦於片中憶述購買該玩具的過程，AK說︰「其實我哋係上年年頭見到，當時我已經覺得『嘩！好靚呀！』但都諗咗兩日買唔買。」他們笑謂當時互相認同及支持大家，遂決定各自都買下一盒玩具。AK與Oscar直言模型充滿着回憶，AK更大呼︰「佢唔係玩具，係阿嫂（Oscar老婆）嚟！」

　　開箱後，兩子小心翼翼將每件配件拆開，期間AK懷疑自己弄斷了其中一條膠柱配件，即心虛道︰「點解飛咗出嚟嘅？寄過嚟有損傷喎。」事後，Oscar於IG揭開真相，「經我翻睇嘅發現，（膠柱）被老闆（AK）扼咗一下就唔直啦。」Oscar留言指不用AK賠，相信他並非故意整爛，但AK回覆喊冤︰「真係唔關我事㗎！」

 

AK與Alton的合唱歌《REBOUND》成績不俗。（資料圖片）


　　至於AK本月3日與隊友王智德（Alton）推出的合唱歌《REBOUND》，雖然受疫情影響，只能作有限度宣傳，但MV截至昨晚九時已突破210萬點擊，且成為「最快破百萬點擊的MIRROR MV」第四位，成績相當不俗。

花姐信鏡粉不會惡意滋擾他人

　　另外，處境劇《愛•回家之開心速遞》「蔥頭」丘梓謙，昨日有傳他因組成Super Tiger而惹「鏡粉（MIRROR粉絲）」不滿，屢遭信息滋擾；最近更疑有自稱MIRROR及COLLAR粉絲的網民，不斷電話騷擾丘梓謙及《聲夢》學員的經理人。昨日MIRROR經理人黃慧君（花姐）在IG限時動態回應︰「我深信真正MIRROR同COLLAR fans係唔會惡意滋擾任何人。我相信你們，大家不用擔心。」

 

轉載自: 晴報

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