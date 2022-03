【晴報專訊】無綫前晚舉行《博愛歡樂傳萬家》,由陶大宇打頭陣獻唱《倒轉地球》炒熱氣氛。《聲夢》學員鍾柔美(Yumi)則與汪明荃(阿姐)合唱《迷人Pink Lady》,15歲的Yumi與74歲的阿姐雖然年紀相差近60載,但兩人的舞姿甚有默契,阿姐穿上迷你裙配長boots曬腿,二人還齊齊做心心手勢,最終籌得150萬港元善款。

阿姐和Yumi邊跳邊唱,掀起全晚高潮。

陶大宇獻唱飲歌《倒轉地球》。



事後Yumi大呼緊張,但阿姐卻盛讚她︰「佢一啲都唔緊張,同我好夾,好有壓台感。」另外,Yumi的首支個人單曲《Breakin' My Heart》在YouTube點擊已逾百萬,歌曲在叱咤903專業推介更攀升至亞軍位置。Yumi在社交網興奮留言︰「我嘅第一首單曲《Breakin' My Heart》,已達到1M views喇,Yayyyy!好多謝大家嘅支持,Thank you all!」