網傳「閉環天團」節目海報 曾志偉愛將波波認有接洽

【晴報專訊】無綫電視城日前有多位藝人相繼染疫，為減低傳播風險，有傳無綫本星期會開始封城作業，安排藝人留守電視城21日，方便拍攝。前晚網上流傳一張「閉環天團」的海報，指無綫總經理曾志偉將率領約12位藝人炮製八大節目環節；身為志偉愛將的黃婧靈（波波）回覆本報，坦言曾被公司欽點擔任主持，但她因要照顧患病母親而婉拒。

為了能夠順利製作節目，志偉可謂絞盡腦汁。（資料圖片）

波波指將來會努力做好公司任何工作安排。（資料圖片）



據網傳的「閉環天團」海報內容指，曾志偉將帶領10至12位藝人組成「閉環天團」，連續三星期留守電視城，全天候製作節目，確保「The Show Must Go On」。有傳暫定的八大節目環節包括《今日傾真D》、《聽日煮乜餸》、《示範單位》、《疫都可以Fit》、《廣告直銷》、《想點就點》、《One Gag A Day》及《晚晚送大禮》；內容由趣劇、玩遊戲送禮、直銷及煮食等「炒大雜燴」。

（左起）曹永廉、三姐及李家鼎或會參與主持《聽日煮乜餸》。（影片截圖）



Bob未聞此事



對於節目表在網上流傳，TVB電視企業傳訊部總監黃德慧以短訊回覆本報︰「所提及的『半閉環計劃』，只是TVB內部行政預算工作，整個籌備工作仍然進行中，此乃內部行政安排，未有對外具體內容。」

Bob（資料圖片）



而波波接受本報電話訪問時表示︰「公司有揀我做『閉環天團』，不過因為媽媽病咗，我要留喺屋企照顧佢！大家都知我咁癲喪，其實留守公司21日，真係幾吸引，係特別體驗。無奈今次參與唔到，要盡做女兒嘅責任。」至於盛傳有份參與主持的林盛斌（Bob）強調︰「完全唔知有件咁嘅事！」所以暫時未知是否需要留宿TVB。