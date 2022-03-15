戴金屬面罩拍MV 柳應廷呻呼吸困難

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）今年初推出單曲《MM7》，前晚他於個人YouTube頻道分享拍攝MV的花絮。Jer在MV中有四個前衞造型，他在其中一個造型中更需戴上特製面罩，他大呻過程並不好受︰「面罩係人手製造，入面有鐵綫，雖然加咗化粧棉墊住，但都阻擋唔到啲印。除咗塊面痛之外，呼吸都唔係好暢順，今次真係為藝術犧牲！」另外，美國電影評論網站TC Candler昨日正式宣布Jer入圍「全球百大俊男美女」網上選舉，是第六位成功入圍的鏡仔。由於Jer早前沒有被列入提名名單，今次成功入圍令一眾「柳柳粉（Jer粉絲）」十分驚喜。

Jer指MV拍攝了十多個小時，是送給粉絲的禮物。（影片截圖）

Jer戴上特製面罩拍MV，過程並不好受。（影片截圖）



至於MIRROR另一成員呂爵安（Edan），前晚po出一段「如何優雅地剃手毛」的短片，ERROR成員梁業（肥仔）留言笑說︰「搵你做手模」；林欣彤則提醒他手毛會愈剃愈多，Edan即搞笑回覆︰「儲低拎去賣。」

Edan示範剃手毛，形容自己十分優雅。（IG截圖）