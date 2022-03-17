速遞員屋苑範圍醫肚慘遭偷拍公審 林盛斌出Po助保飯碗

【晴報專訊】前日，小西灣一屋苑有住客在FB上載相片，公審一名在屋苑室外範圍除口罩用膳的速遞員，惹來全城網民鬧爆公審者缺乏同理心。林盛斌（阿Bob）亦忍不住嬲爆轉發該照片，出心出力支持該速遞員，揚言若對方被公司處分，會協助對方安排新工作。昨午阿Bob回覆本報，認為疫情下大家應將心比己︰「如果大家都做多少少，社會就會開心好多㗎喇！」

阿Bob出po捍衛速遞員尊嚴，贏盡網民掌聲。（IG圖片）



新冠肺炎第五波疫情嚴峻，前日有人在「小西灣富景花園居民聯絡組」出po，指在屋苑範圍見到一名順豐速遞員坐在行人通道的回收箱旁，以手推車作飯枱，除下口罩用膳。該住客批評速遞員「影響環境衞生」、「在這疫情下罔顧他人」，揚言已向物業管理公司及保安公司投訴。帖文一夜間在網上洗版，網民紛紛鬧爆公審者不近人情，亦有不少人到順豐速運FB專頁留言支持速遞員。阿Bob亦有留意事件，前晚他在IG向該速遞員送暖，指若速遞員被炒魷，他將會安排一份工作給對方。阿Bob認為公審者欠缺同理心：「其實唔可以話你唔啱，你係有你嘅道理嘅。只不過成件事，好無同理心，好唔善良。」

阿Bob近期銳意發展個人YouTube頻道，在疫境下向各界發放正能量。(網上截圖)



速遞公司慰問涉事員工



不少藝人在阿Bob的發帖下留言，吳若希寫道︰「人係要食飯嘅！呢啲咁嘅環境，大家互相包容下啦！」袁偉豪表示︰「無錯！一張相好難去定誰對誰錯，但有時候如果大家可以將心比己，停一停諗一諗，呢個世界就會少咗好多呢啲事情發生，會和諧很多。」事件經一夜發酵，順豐昨午在FB專頁回應網民，表示已慰問涉事員工，亦不會作任何處分，又指於疫情下盼望社會更需體諒和理解。



阿Bob冀多欣賞多尊重

一向是顧家好男人的阿Bob，以身教向子女灌輸正確價值觀。（IG圖片）



昨午阿Bob回覆本報稱︰「我喺網上睇到呢一件事，突然之間好有感受，因為我覺得真係好基本嘅同情心以及同理心，原來有啲人真係無嘅，依家香港已經好多嘢令大家好唔開心，點解連少少嘅包容都做唔到呢？」他又認為，很多人仍默默地努力工作，維持社會運作，「我哋可以做到嘅，係應該欣賞同尊重，而唔係抱怨同投訴，如果大家都可以做多少少、做好少少，咁個社會就會開心好多㗎喇！」阿Bob從報道得知速遞哥哥獲公司力撑，「我知道唔會影響到呢位速遞哥哥嘅工作，無任何紀律處分，咁就放心喇，我覺得好感恩。（你影響力大？）唔係嘅，其實香港好多人好有同情心。（網絡紅人King Jer都轉載？）多謝佢畀面。」此外，姜濤昨晚亦轉載事件，留言：「多一點尊重，多一點包容，多一點理解。」

阿Bob日前為《博愛歡樂傳萬家》任司儀，乘機向表演嘉賓陶大宇集郵。（IG截圖）