新歌《愛情值日生》點擊未過200萬 ERROR怪MIRROR出歌太密影響升幅

【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR上月18日推出歌曲《愛情值日生》，MV在YouTube上架至今，已錄得逾145萬點擊。四子梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）早前受訪，坦言MV成績不似預期，更搞笑地「怪責」兄弟團MIRROR，「可能MIRROR同期出歌出得太密，影響我哋嘅升幅。」

（左起）肥仔、阿Dee、保錡及193在《愛情值日生》MV中齊齊「做兵」。



ERROR隊長肥仔指《愛情值日生》的點擊率未達標：「我哋本身預期係200、300萬（點擊率）。」說完即心虛地笑。阿Dee即提醒他：「笑咩？唔准笑，畀啲信心自己！」肥仔續說：「啱呀，本身預期係404萬，起碼都要有呢個數啦！」阿Dee指可能MIRROR同期推出多首成員個人單曲，所以影響ERROR歌曲的點擊率；他又提議將MIRROR加入ERROR，大家共同一體，一起分享資源。



阿Dee獲公認愛情軍師

MV中，宅男193不敢直視女神Kay。

阿Dee被隊友推舉為「冧女專家」。

保錡飾演MK系壞男孩。



在《愛情值日生》MV中，四子花招盡出狂冧謝安琪（Kay），Kay事後更大讚在他們身上找回戀愛感覺。四子一向懂得討女性歡心？阿Dee說：「我哋四個各有唔同嘅叻，高度都唔同，應付唔同高度嘅女性。愈高嘅女性就愈難搞，所以交畀193，因為193都難搞，咁先負負得正。」保錡說：「我本身冧女仔唔係特別叻，所以我會問阿Dee意見，ERROR軍師就係阿Dee。」肥仔說：「等我持平咁講句，（冧女仔）最勁一定係193，如果唔係佢唔會拍《戀講嘢》。」193卻向阿Dee笠高帽，「我拍《戀講嘢》同女性合作，我都係問阿Dee，因為佢都係我嘅軍師。」



肥仔娟姐有夫妻相

肥仔在《反起跑線聯盟》大騷「圓美」曲綫。



另外，肥仔參演ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，劇中他與曾傳緋聞的練美娟（娟姐）扮演夫妻，更育有一子。肥仔早前拍攝一場做運動戲，穿上貼身運動裝的他大曬肚腩及圓渾屁股，更要求娟姐幫忙按摩。娟姐搞笑投訴被肥仔「食豆腐」，而導演劉偉恒則大讚肥仔及娟姐有夫妻相，愈來愈似一家人。