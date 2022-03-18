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18/03/2022

激減20磅IG洩蜜 鄭欣宜被爆秘戀高大花店老闆

#鄭欣宜 #戀情
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　　【晴報專訊】早前以生酮飲食法，成功在三個月內勁減20磅的鄭欣宜，近日不時在IG上載瘦身成功的索女照；其中一張相，欣宜更依偎在一位神秘猛男的肩膊，單身六年的她疑似有新男友。昨日有報道爆料，指欣宜的新歡原來是身高逾六呎的花店老闆Derek。欣宜經理人公司寰亞對此不作回應，但未有否認，似乎34歲的欣宜已覓得新戀情。

 

戴住口罩的欣宜小鳥依人般依偎在疑似Derek的猛男膊頭，表現冧爆。（IG圖片）


　　昨日有報道指，欣宜的新歡Derek是花店老闆，現年38歲的他比欣宜年長四歲，身高六呎四吋，認真高大威猛。有指Derek曾在英國留學，不但口才了得，又跟欣宜一樣喜歡毛孩，近期不時以所養的愛犬與欣宜製造話題，結果雙方成功擦出愛火。而Derek投資的花店cafe「The Floristry」位於上環歌賦街，除了欣宜，其他圈中人如張敬軒、謝安琪等亦有追蹤花店IG。

頻頻出Po助男友吸客

 

欣宜在情人節當日出po，為男友的花束產品做生招牌，十分有心。（資料圖片）


　　欣宜所屬的經理人公司寰亞昨午回覆本報稱︰「對於今天有關鄭欣宜Joyce的報道，寰亞表示沒回應。」似乎欣宜真的成功「出pool」。觀乎欣宜近期在IG發布的相片，發現她早已兩度孭住花店出品的布袋放閃。欣宜先在上月初po相，相中的她斜揹花店的粉紅色布袋；在情人節當日，她更發布孭着放滿花束的布袋、站在街頭的獨照。相中的她笑得甜絲絲，而放滿花束的布袋正是花店的情人節特別系列，看來欣宜確實落足心機助男友谷生意。

瘦身成功獲讚似小女孩

 

向來肥嘟嘟的欣宜，以生酮飲食法減肥成功，瘦到有腰之餘更輕露香肩。（資料圖片）


　　與此同時，欣宜曾透露由去年尾開始，以生酮飲食法減肥，透過進食高脂肪、適量蛋白質及極少碳水化合物，結果成功在三個月內激減20磅。日前她在IG上載挨着猛男肩膊的放閃相，雖然戴上口罩，但明顯面部及身形清減不少，不少網民大讚她少女味濃。而毛舜筠留言表示認不出欣宜，並寫道︰「真係瘦咗好多，正！」鄭秀文亦說︰「好似十幾歲的小女孩。」未知新歡Derek是否欣宜減肥的原動力。其實，欣宜自從15年與紋身攝影師男友Silas Lee分手後，dry足六年；而她最轟動的戀情，則是與外籍型男Mark Ryan的五年情，當時欣宜母親沈殿霞（肥姐）患病，Mark經常隨女友探望肥姐，亦陪欣宜走過喪母之痛，可惜戀情在2012年無疾而終。

 

許廷鏗的三位老友欣宜、鄧小巧及林欣彤皆愛情得意。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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