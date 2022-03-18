為苦主發聲 採訪被恐嚇頂硬上 《東張西望》利穎怡：我哋嘅幫忙微不足道

【晴報專訊】無綫資訊節目《東張西望》不時為小市民發聲，為苦主爭取公義，利穎怡（Joan）等幾位女主持更被外界封為「正義女神」。Joan感謝市民讚賞，開心之餘亦有無形壓力，不過她心存一份使命感，驅使她努力做好本份，「我覺得只要幫到人就已經好好。」



現年34歲的利穎怡在加拿大多倫多大學經濟學系學士畢業回港後，再到中文大學修讀表演藝術課程，加入《東張西望》至今已七年。Joan坦言，家人一直不支持她入演藝圈，「喺外國讀完書回流，有兩樣嘢係我好想做，就係PR（公關）同演員。我覺得做演員要趁後生，所以由臨時演員做起，之後輾轉間做咗《東張》主持。一路以嚟屋企人係唔支持我，覺得我大學讀business，點解唔做番一樣嘅嘢呢？就算我做《東張》有穩定收入，佢哋都係覺得我幾時先會轉行？依家阿媽每次打電話嚟，都仲係問我會做幾耐。」



演藝夢不獲家人支持



回想做臨時演員時收入不穩，Joan說當時要打兩份工，「嗰陣我另外有marketing工作，收入尚算OK；後來考入藝訓班，同時我喺律師樓工作，每日放學之後夜晚再開工，係律師樓份工幫我度過最難嘅時候；到入咗《東張》實在太忙，就決定全職做藝員。其實我從來無問過屋企人攞錢，起初我都唔係畀太多家用，後來《東張》收入開始穩定，我先每個月畀足夠家用。」

18年追訪冒牌大閘蟹個案，Joan遭賣家發惡對待。(網上截圖)



加入《東張》早期，Joan以做外景主持為主，近年則有機會坐錄影廠做主播。「做到主播係超開心同緊張，但我覺得外景採訪係有種成就感，因為親身認識好多唔同人，學到唔同嘢，感覺係親身幫到人。（難忘的採訪？）有次去油麻地搗破假太湖大閘蟹，我哋安排寫稿嘅女同事去『放蛇』，中途我就埋去突擊採訪；當時嗰個男人（賣家）好惡咁反問我咩事？我雖然怯一怯，但唔可以表現出嚟，惟有死頂追問。其實我哋追咗兩條街後想放棄，點知對方放低大閘蟹就返轉頭，感覺好似打電話『call馬』咁，仲咁啱企正喺採訪車隔籬，我哋驚到愈坐愈低。」幸好眾人平安而回。

Joan在疫情期間到訪鋁罐山，更落手落腳執垃圾。（FB圖片）



Joan笑言，丈夫及家人不擔心她在工作上遇到危險，「反而佢哋最驚我拍蝨患個案，因為我有機會帶啲蝨返屋企。」提到曾採訪鋁罐山及曱甴屋個案，她笑說：「其實都驚㗎，特別係疫情期間，但見到義工好用心清潔，自己亦好投入專注，幫手清潔現場，就唔會理咁多。」對於獲封「正義女神」，Joan十分感恩：「雖然開心但都有壓力，會更加有使命感去做好自己，幫到更多嘅人。無論要去追擊，抑或去有好多老鼠、曱甴嘅地方，我覺得只要幫到人已經好好，希望大家關懷多啲彼此。」



天瑜個案最無力

（FB圖片）

Joan指小天瑜的個案令她感受甚深，更佩服天瑜爸爸勇敢接受訪問。(網上截圖)



《東張》曾有不少為苦主討回公道的成功例子，但仍有未能解決的個案。Joan無奈說：「採訪過好多騙案，老實講播咗出嚟都未必真係幫到苦主，只係純粹想畀更多人知道，唔好被類似騙徒呃到，會有呢種無力感。」說到最無力的個案，她認為是因醫療事故變植物人的六歲小天瑜，「真係好慘，見住天瑜爸爸接受訪問，幻想如果係自己可能已經崩潰。就算我哋報道出嚟，天瑜妹妹都未必一定好番，亦唔會因為我哋嘅報道就會好番…其實我哋嘅幫忙微不足道。」



未忘演員初心



Joan入行全因演員夢，不過現時以主持工作為主。她坦言，堅持演員夢十分艱辛，「我唔係有錢人，亦唔識人，要靠自己拼搏，仲要屋企人唔支持，點解我可以繼續呢？以前每個月總會有幾日好唔開心，問自己點解要繼續做呢？但我好容易被人觸動，令到我記番起心裏面嘅一團火，覺得搵到自己夢想好難得。既然搵到，人生咁短暫，點解唔努力追尋自己嘅夢？我一直記住呢樣嘢，繼續向前行。」