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21/03/2022

拍《反起跑線聯盟》與4歲半童星合作 梁詠琪笑愛女無呷醋：佢當對方係朋友

#反起跑線聯盟 #梁詠琪
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　　【晴報專訊】今晚首播的ViuTV新劇《反起跑線聯盟》配搭新鮮，首次拍劇的梁詠琪（Gigi）跟強尼演夫妻，她為了劇中女兒「瑤瑤」張曦晨而轉當全職媽媽。今次與四歲半的張曦晨合作，Gigi指愛女Sofia不但無呷醋，更想快點看到她們的演出。疫情之下，Gigi坦言長期停課難免影響孩子身心發展，望疫情早日過去，讓女兒重返校園建立正常社交。

 

Gigi與劇中女兒「瑤瑤」合作非常愉快，「母女」相處場面超溫馨。

Gigi與《反》劇導演劉偉恒（後左四）同樣為人父母，閒時經常傾湊女經。


　　今次梁詠琪難得接拍電視劇，全因她平日經常與《反起跑線聯盟》導演劉偉恒討論湊女經，見證對方由構思到籌備劇集的過程，她亦順理成章參演一角。「我哋都係第一次拍劇，其實我覺得同拍電影分別唔大，依家嘅電視劇製作好認真，令我有賓至如歸嘅感覺，拍得好舒服。特別係有好演員做拍檔，係一次好好嘅經驗。」跟強尼演夫妻，Gigi讚不絕口：「我好滿意強尼呢個老公，雖然第一次合作，但完全無生疏嘅感覺。我睇《全民造星》認識佢，覺得呢個男人把聲好好聽；到真正拍攝時感覺好熟悉，可能一聽佢把聲，就覺得好親切。」

 

與「老公」強尼首度合作，Gigi激讚對方的磁性聲綫好聽又親切。


　　在《反》劇中，有「七小福」之稱的七位小演員佔戲甚重，包括飾演Gigi囡囡「瑤瑤」、只得四歲半的張曦晨。Gigi讚小演員們非常活潑，「其他演員休息緊，小朋友仲喺花園玩，真係精力充沛。（擔心女兒Sofia呷醋？）唔會，我話畀Sofia知我拍呢部劇，有個小妹妹做我個女。Sofia都想快啲睇，每次我出門拍攝都問我︰『今日有無瑤瑤呀？』佢當咗瑤瑤係佢個朋友咁！」

為人家長要懂得變通

　　劇集故事圍繞香港教育制度，以及兩派抱有不同教育理念的家長，身為人母的Gigi亦感受甚深。「為人父母本身都好唔容易，想知點做好？睇書、睇網上資料或者問有經驗嘅父母。但每個小朋友唔同，要獨立去了解同研究，方法仲要每年改變，因為小朋友都會轉變。香港嘅生活環境、制度都有佢獨特嘅地方，父母要適應同識得變通。好似我個女咁，七歲開始有好多獨立自主嘅渴求，變得好快，例如有時我幫佢決定咗、安排好晒嘅嘢，佢會突然話唔想，但又無原因；做媽咪就要隨時準備plan B或C，唔可以主導晒之餘，同時又要引導佢做正確選擇，每日都挑戰緊IQ同EQ！」

 

Gigi坦言與老公Sergio對照顧小孩的習慣有文化差異，彼此互相磨合。（IG圖片）


　　疫情前，Gigi不時陪西班牙籍丈夫Sergio回鄉探望親人，問她可會安排Sofia到外國升學？她坦言未有計劃，但相信女兒讀大學前，一家都會留港。提到兩公婆的育兒方針會否各異？Gigi笑指夫妻的教育理念相同，反而生活習慣有文化差異，「外國人嘅小朋友病咗，會第一時間衝去睇醫生食西藥；但我屋企係會用食療或者中國人偏方，唔需要下下要用西藥解決。兩公婆之間只能夠攞個平衡，父母都放心，家庭又一團和氣。」

暫不安排女兒到海外升學

 

Gigi指愛女Sofia開始獨立自主，她也學習引導女兒作正確選擇。（IG圖片）


　　Gigi在劇中由事業型女性轉型做全職媽媽，現實中的她坦言當媽媽後，個人娛樂已極少，但一直保持適量工作，不但工作時有「放監」感覺，亦可跟社會保持聯繫以免脫節，決心做「潮媽」而非「師奶」。疫情之下，Gigi目前大多在家接受訪問、綫上宣傳劇集，陪伴女兒的時間亦增多，「當然小朋友有爸媽陪玩梗係開心，但喺我角度睇，如果小朋友困喺屋企太耐，對身心靈都唔太健康；而且做家長嘅，亦要拿捏好小朋友嘅依賴性。所以我希望早日疫情過去，囡囡可以返實體課，建立番正常社交同獨立性。」

 

轉載自: 晴報

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