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22/03/2022

長駐上海疑參加跳舞真人騷 王君馨北上重新出發

#王君馨
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　　【晴報專訊】去年尾宣布離巢無綫的王君馨（Grace），昨日被傳將會出戰內地真人騷《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐第三季》），但網上流傳的嘉賓名單卻未見其蹤影。同時，Grace自爆上月已身在上海，近期又經常與內地組合GNZ48成員唐莉佳合作拍跳舞片，疑似出戰舞蹈真人騷《了不起的舞社》。Grace昨日回覆本報說：「因為簽咗保密協議，暫時不太方便透露。」默認將參演內地節目，相信她很快為觀眾送上驚喜。

 

Grace上載全新造型照，為在內地發展做好準備。（微博圖片）


　　昨日有報道指，現年35歲的王君馨有望拍攝《乘風破浪》，挑戰林憶蓮、李玟等一綫巨星。不過，日前微博上出現《乘風破浪》網傳名單，當中參演的女星有蔡卓妍（阿Sa）、泳兒、薛凱琪、李若彤、李玟、溫碧霞、盧靖珊、葉璇及陳法拉等，但未見Grace及林憶蓮的名字，看來Grace出戰《乘》的消息仍有待確認。Grace去年尾宣布約滿效力14年的無綫後，曾傳出她轉投ViuTV懷抱，但其後不了了之，原來她已決心北上尋出路。有指她參加內地舞蹈選秀真人騷《了不起的舞社》，該節目由台星蘇有朋任舞團領隊（主持人），賽制主打團體舞蹈，勝出的舞團將代表中國出戰「世界齊舞挑戰賽」。

頻頻拍抖音片曬舞技

 

Grace（左）與唐莉佳同屬舞林高手，在抖音跳舞短片中默契十足。（微博圖片


　　雖然《了不起的舞社》製作單位暫未公布參賽藝人名單，但近期流出不少節目花絮，而Grace又不時與年輕十載的內地組合GNZ48成員唐莉佳齊齊拍抖音跳舞片。上周三，Grace在微博上載身在上海黃浦外灘街頭的夜景照，並留言︰「來了上海迎接新的挑戰，繼續為自己的夢想努力奮鬥！」她又說︰「這是上個月的照片，依家疫情就好好留在酒店，大家保重身體。」看來她上月已靜悄悄飛住當地為新節目做準備。

 

Grace日前發布在上海外灘街頭的照片，原來她上月已完成隔離檢疫出關。（微博圖片）


Po索爆靚相迎新挑戰

 

日前Grace大曬素顏自拍照，自嘲「頭髮也會跳舞了」，未知是否暗示參加舞蹈節目。（微博圖片）


　　前日凌晨，Grace再度更新微博，上載多張穿上黑色貼身衫褲的簡約造型照。她自我介紹說︰「你好，我是演員王君馨！請多多指教。」她指這是「新的演員照片」，默認會在內地大展拳腳。本報昨日聯絡身在上海的Grace，問到是否參演內地真人騷？她回覆：「因為簽咗保密協議，暫時不太方便透露，真的非常抱歉！」事實上，Grace早在08年曾經參加湖南衛視與無綫合辦的綜藝騷《舞動奇迹II》，她更與拍檔俞灝明勇奪冠軍。去年，Grace在無綫跳舞真人騷《盛‧舞者》任導師，加上近年她在無綫劇集中頻頻做打女，又銳意進軍樂壇做跳唱歌手，是香港娛圈其中一位全能藝人；相信以她的能力，絕對可在內地綜藝圈闖出一片天。

 

轉載自: 晴報

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