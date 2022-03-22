呻戀鍾嘉欣遭無綫打壓 伍允龍被嘲奀星勁不忿

【晴報專訊】在前晚一集的《諸朋好友》中，伍允龍和好兄弟安志杰接受崔建邦及麥美恩訪問，期間伍允龍首度談及與鍾嘉欣的八年情，大爆當年拍拖遭無綫打壓而感到不滿，他說︰「當時佢（嘉欣）好紅，我只係nobody，但最終個傷害喺我度。」

伍允龍大爆當年與鍾嘉欣拍拖備受壓力。（影片截圖）

伍允龍與安志杰是圈中的好兄弟，經常互相扶持和鼓勵。（資料圖片）



伍允龍和安志杰在訪問中盡訴心中情，兩兄弟坦言自己都曾被稱為「某人的男朋友」，感覺不太好受。曾與謝婷婷拍拖的安志杰說︰「有一段時間很不開心，說我是某某的男朋友，我在這一行十多年，受了這麼多傷…不過當年不太成熟，現在已經沒甚麼。」

安志杰（左二）與伍允龍直言對被稱為「某人的男朋友」而感到難受。（資料圖片）



曾帶女友見好兄弟

鍾嘉欣與伍允龍曾拍拖八年，惜最終未能開花結果。（資料圖片）



伍允龍亦直言當初與鍾嘉欣拍拖受盡壓力，對於早期曾被形容為「奀星」，伍允龍仍耿耿於懷，他表示︰「其實當年已經簽咗畀王晶公司，拍咗好多齣電影，仲喺《惡戰》演男主角，但係仍然寫呢個字眼（奀星）…我做嘅嘢唔會比某位演員少，甚至可能多D！」



崔建邦問為何當年受盡指摘，仍不放棄那段戀情？伍允龍回應︰「當時係開心呀！不過對方因為工作問題要將我收埋。（電視台畀壓力你兩個？）我明嘅，當時佢好紅，而我係nobody，呢一行係咁，我明白…但過分咗呢件事，最終個傷害喺我度。我會有不滿、唔開心，點解要咁做呢？」



由於心有不甘，伍允龍直認當年接拍無綫劇《城寨英雄》，是為了證明自己有價值；他又承認曾帶上一任女友與安志杰和他的太太Jessica C.見面，由於伍允龍拍《城》劇時與劉佩玥傳緋聞，兩人更曾與安志杰一家見面及合照，不禁令人猜測他口中的前女友是否劉佩玥。