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23/03/2022

無戴口罩腳踢街坊罪成 入獄2周兼罰款 薛影儀聞判嚇呆

#薛影儀
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　　【晴報專訊】「亞視一姐」薛影儀（阿儀）去年因無戴口罩，被街坊追罵兼拍片，她感到不滿並向對方「起飛腳」還擊，事後被控一項普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，案件昨日在屯門法院提堂。阿儀昨早在庭上承認兩項罪名，最終被判囚兩星期及罰款5,000元，現已保釋等候上訴。薛影儀經理人林寶玉昨日回覆本報，透露阿儀對判決十分擔憂。

 

薛影儀昨日獨自到屯門法院應訊，她甫見傳媒即戴上黑超。

涉事片段中，薛影儀多次向街坊「起飛腳」。（影片截圖）

薛影儀被街坊追罵，手持口罩的她仍然不肯戴上。（影片截圖）


　　去年九月，有元朗朗屏邨街坊發現37歲的薛影儀外出時無戴口罩，於是舉起手機拍下短片，長達三分幾鐘的「狙擊」片段早前在網上曝光。片中所見，當時無戴罩的阿儀不斷迴避鏡頭，更一度拔足狂奔；當街坊阻止她進入電梯時，她竟數次「起飛腳」還擊。阿儀在今年2月11日被捕，當時她在警誡下承認犯案，但就指街坊「佢唔畀我走，佢用手機影住我」；事後她被控一項普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，案件昨日在屯門法院提堂。

獲准保釋候上訴

 

被大批傳媒追訪的薛影儀雖然一臉狼狽，但仍記得掃「安心出行」。


　　昨日早上近九時，阿儀身穿紅色上衣、深灰色長褲，戴黑超現身屯門法院，「星」味十足。她沒有回應傳媒提問，在法庭門外掃完「安心出行」便步進法院。阿儀在庭上承認兩罪，主任裁判官蘇文隆聽取案情及求情後，判阿儀就兩罪入獄兩星期及罰款5,000元。有指阿儀當得知要即時入獄時一臉驚慌，到庭旁聽的經理人林寶玉亦大為緊張，後來辯方律師提出保釋上訴，獲法官批准。

公園賞花照樣無罩

 

薛影儀日前到公園賞花，但拍照時沒有戴口罩。（FB圖片）


　　事後林寶玉到法院覊留室探望阿儀，並透露阿儀表情呆滯，向她提問也沒有反應，令人擔心不已。獲准保釋的阿儀昨日下午離開法院時，坦言刻下最需要休息，又故作輕鬆表示︰「好小事。」林寶玉昨日回覆本報，透露阿儀已保釋返家，問到阿儀心情如何？林寶玉表示︰「佢自己都好擔心，心情都需要平復。」至於律師費用則由公司承擔。另外，阿儀日前在社交網上載到天水圍公園賞花的照片，看來她當時未因官司影響心情；不過相中的她卻未有戴口罩，有網民留言指「阿儀又無戴口罩」，阿儀親自回應：「我影相唔使戴口罩呀！」亞視昨晚宣布，阿儀今日下午二時將召開記者會，屆時於亞視FB直播。案件編號︰TMCC 431/2022

 

薛影儀去年參加亞洲小姐選舉未能入圍，但因舉止騎呢而一夜成名。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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