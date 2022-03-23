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23/03/2022

自認霸道女友 戴祖儀拒與丁子朗發展姊弟戀

#戴祖儀 #丁子朗
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　　【晴報專訊】戴祖儀（Joey）昨日27歲生日，她直言緋聞男友丁子朗沒有任何表示；對於二人的發展空間，Joey火速落閘，直指對「弟弟」沒有興趣，更自認是霸道女友，表明希望另一半是圈外人，「始終唔想男朋友同第二個女仔拍親熱戲。」

 

Joey的生日願望是希望世界和平，疫情早日完結。


　　戴祖儀早前與綫上藝術平台合作，創作卡通角色Dubie。昨日Joey出席活動，首次展出五幅由自己繪畫的Dubie系列畫作，她表示是次畫作的收益將用作慈善用途，預計籌得三萬元善款。她又透露Dubie是以兒時的自己為藍本，由於她小時候是肥妹，加上媽媽喜歡為她紮孖辮，因此成為今次角色的創作靈感。

 

Joey收到家人送贈的朱古力金幣蛋糕，寓意財源廣進。（IG圖片）


　　早前Joey確診新冠肺炎，昨日是她康復後首次出席公開活動，27歲生日的她透露前晚跟家人在家中吃飯慶祝，並興奮道︰「之前都係食粥，難得生日當然要獎勵自己食好嘢。」問緋聞男友丁子朗可有表示？Joey笑謂︰「佢連一個happy birthday嘅留言都無呀，不過佢生日嘅時候我乜都無送，都無同佢講生日快樂，哈哈。」二人的情侶檔受觀眾受落，但Joey強調現實中與丁子朗沒有發展空間︰「我鍾意『哥哥』，鍾意被人照顧，佢又唔係鍾意我呢type…佢細我幾年，無行㗎啦！」

 

Joey期望再與丁子朗合作拍劇。（資料圖片）


冀找圈外男友

　　至於會否渴望盡快覓得另一半？Joey自言今年才27歲，並不心急拍拖，她更揚言比較喜歡圈外人，「我做呢行會為藝術犧牲，但始終唔想男朋友同第二個女仔拍親熱戲，呢方面我比較霸道，係有雙重標準㗎喇！」提及她在劇集《青春不要臉》中有裸背鏡頭，倘若之後要全裸會否接受？Joey笑稱︰「咁要操下先，因為我仲未有蜜桃臀。」

　　另外，Joey表示昨晚會重返劇組，拍攝劇集《回歸》，談到早前有傳TVB有意實施「閉環管理」，她指︰「暫時未收到公司通知，但如果真係要喺公司隔離21日，公司入面有咁多俊男，都會開心嘅。」

 

轉載自: 晴報

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