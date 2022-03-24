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24/03/2022

將95%收入瞓身投資 小富婆戴祖儀︰戶口長期得4位數字

#戴祖儀
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　　【晴報專訊】27歲無綫小花戴祖儀（Joey）最近曝光率奇高，除了頻頻做主持及拍劇外，亦一早踏入藝術品投資市場。眼光獨到的她推出自家NFT（非同質化代幣）更大賣，有傳她輕鬆勁賺500萬；加上過往投資藝術品有道，絕對是圈中新一代小富婆。Joey自認「變態」，享受瘋狂工作及投資吸金︰「我會將95%收入用嚟投資，趁後生無負擔乜都試下。」

 

Joey與丁子朗在《青春不要臉》的情侶檔獲觀眾受落。（資料圖片）


　　戴祖儀早前在無綫劇集《青春不要臉》升呢做女主角，成功與丁子朗塑造熒幕情侶檔，亦有望力爭年尾「飛躍進步女藝員」獎。由18年入行至今，Joey穿梭歌手、演員、主持、YouTuber、藝術品收藏家及網店老闆等多重身份，她笑說：「自己性格唔肯停，每日要做16個鐘先安樂，連放假都掛住工作嘅事。我好驚浪費青春，我係有少少變態。」最令人嘖嘖稱奇的，是Joey的投資眼光，她數年前已開始接觸藝術投資市場，曾花逾百萬元狂掃玩具藝術品，並將近百件收藏分別存放在兩個studio，部分珍藏現已升值幾倍。

 

Joey曾在自己收藏藝術品的studio中，開箱日本潮流藝術家空山基的滑浪機械人figure，她以原價1,700美元購入，現已升值八倍。(網上截圖)

Joey前年聖誕送給自己的勞力士名錶，現時炒價達30多萬元，果然眼光獨到。（IG圖片）


投資做生意無靠父幹

　　除了舉辦不同藝術展覽，Joey早前更與友人合資推出自家草泥馬NFT，6,888隻NFT推出15分鐘便售罄，有指她勁賺500萬元；不過這位小富婆已否認該傳聞，又謙稱自己銀行戶口無錢，「上年我想請跟我拍嘢嘅crew食飯當慶功，點知戶口啲收入未入到帳，當時戶口只得600幾蚊請唔到，要捱多一星期先有錢。」

　　Joey自稱其銀行戶口長期只有四位數字，原來她習慣將所有收入的95%用作投資，絕對是進取型投資者。「我細個已經睇《富爸爸，窮爸爸》呢類書，希望趁後生無負擔時搵多啲。當然我都試過失利，都係一步一腳印咁靠自己摸索。」她回想當年在英國大學畢業後，至今從未伸手問爸爸要錢，「呢樣嘢我覺得好驕傲，依家所有投資，都係靠自己一手一腳賺番嚟。」她最欣賞發展美容生意的楊秀惠及女性用品生意的蔚雨芯，「佢哋做生意好成功、好突出，我以前見到佢哋，都會爭取機會傾下偈，汲取經驗。」

未來男友要夾時辰八字

　　感情方面，單身的Joey早就「落閘」，謝絕與熒幕情侶丁子朗戲假情真；至於去年與「女神收割機」羅天宇傳緋聞，她解釋：「出去一次就被傳媒影到，其實大家只係朋友吹水，當時諗住一齊喺YouTube頻道合唱，但被影到後就不了了之，費事搞咁多嘢。（對天宇印象如何？）佢公認講嘢反應慢少少，都係佢優點同特色，不過我依家目標係搵錢。」Joey對感情事處之泰然，笑言早已習慣寂寞，「我一個人都好滿足，最重要自己識諗。」

 

Joey在《不可能任務》接受動作考驗表現未如理想，更拗柴傷腳爆喊。(網上截圖)


　　然而，Joey卻非常迷信，全因早前拍攝節目《不可能任務》前沒有拜神，結果開工時受傷︰「無拜神之後就整傷腳，始終寧可信其有，如果日後有男友，我都希望夾時辰八字。」身為英國名牌大學法律系畢業的高材生，Joey仍沉醉於娛樂圈花花世界，未急於回歸平淡做律政強人，「初入行時我都諗過點樣養活自己，依家20幾歲仲可以自給自足，所以打算闖到30歲，先再諗係咪轉做有關法律嘅工作。」

 

Joey直認現時發福不少，戲言有監製投訴她貨不對辦。

 

轉載自: 晴報

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