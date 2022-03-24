99歲婆婆染疫後康復 黃依汶︰佢住咗10日醫院

【晴報專訊】黃依汶（Emme）的99歲婆婆早前不幸感染新冠病毒，幸好接受治療後已於前日出院。Emme昨日接受本報訪問，透露婆婆病發時咳嗽嚴重、多痰，幸好在醫院診治約十天便康復出院，令家人放下心頭大石；Emme更大爆婆婆出院第一句便追問他們︰「你哋有無掛住我？」認真鬼馬。

Emme呼籲大家買一部血氧機看門口。（資料圖片）



本港第五波新冠疫情仍然肆虐，黃依汶的99歲婆婆早前亦不幸染疫，她前日在社交平台上載接婆婆出院的照片，見剛出院的婆婆雖然滿頭白髮，但精神狀態不俗，更向鏡頭揮手，十分精靈。Emme留言︰「今天（前天）能夠從covid手中，接過99歲入了急症室的婆婆出院就是美好，祝福所有人都能早日康復，早日回家。」

Emme駕車接婆婆出院時，婆婆還向鏡頭揮手，十分精靈。（IG圖片）



Emme昨日接受本報電話訪問，透露婆婆已打兩針疫苗，並表示︰「婆婆當時無發燒，但有咳同好多痰，同埋佢血含氧量好低，所以送咗佢入伊利沙伯醫院，醫生話婆婆因為covid引發咗肺炎。」家人得知情況後擔心不已，而且疫情下不能到醫院探望，幸好醫院每日都會向親屬跟進婆婆的情況；而婆婆入院治療約十天，情況已趨穩定，所以獲醫生批准出院。



婆婆回家繼續休養

婆婆已出院休養，讓Emme和媽媽都放下心頭大石。（資料圖片）



Emme前日接婆婆出院，婆婆即風騷向她追問︰「你哋有無掛住我？」令Emme哭笑不得。Emme透露婆婆回家後，會在家人照料下繼續休養，「我覺得血氧機係好重要，可以知道患者血含氧量，有助我哋去判斷身體情況，所以大家一定要有一部看門口。祝大家身體健康，多謝關心。」