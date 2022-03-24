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24/03/2022

Po兒時舊照嘆認唔出自己 姜濤肥仔打波「飛釘」成焦點

#姜濤
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員姜濤，出道前曾是重逾200磅的肥仔，入行後他亦不時大方分享當年的肥仔相，力證「肥仔都是潛力股」。姜濤前晚上載新的肥仔相，手執籃球的他汗流浹背，但最搶鏡的莫過於他「飛釘」。

 

姜濤曾重達210磅，但他積極減肥，相當勵志。（資料圖片、IG截圖）


　　自小學開始，嗜食的姜濤體重直綫上升，體重曾一度高達210磅。由於身形肥胖，姜濤中學時曾被同學取笑及欺負，內心亦非常自卑；其後為了心儀女孩，不服輸的他決心減肥，入行後他也積極運動，保持身形。

　　姜濤出道後沒有刻意迴避這段經歷，他前晚於IG上載舊照，見他手執籃球，滿身大汗，並搞笑寫道︰「who are you（你是誰）？」再附上一張「姜濤黑人問號圖」。隊友江熚生（AK）「突破盲腸」留言說︰「飛釘。」意外成為焦點。姜濤見大家反應熱烈，再於IG限時動態分享一張郊遊圖，肥嘟嘟的姜濤與朋友於涼亭合照，十分可愛。他昨日再po出「生無可戀」畢業照，連環向「姜糖（姜濤粉絲）」送驚喜。

 

姜濤笑言認不出小時候的自己。（IG圖片）


花姐湊熱鬧分享舊相

 

花姐預告「黑圖」陸續有來。（IG圖片）


　　MIRROR經理人黃慧君（花姐）前晚同樣分享舊照，並自嘲︰「黑圖《1》，我真係好樣衰。」邱士縉（Stanley）即留言表示期待更多「黑圖」。另外，美國電影評論網站TC Candler昨日公布MIRROR另一成員王智德（Alton）及ERROR成員吳保錡，正式入圍「全球百大俊男美女」選舉，意味MIRROR 12位成員齊齊上榜，相當厲害；而保錡似乎不太相信自己入圍，留言表示︰「真的嗎？點部署好？」

 

轉載自: 晴報

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