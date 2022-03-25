《愛•回家》演「蔥頭」圓韓團夢 丘梓謙︰將負評當正評去看

【晴報專訊】丘梓謙在處境劇《愛•回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」，角色被網民認為影射人氣男團MIRROR成員姜濤；及後梓謙成為TVB新年限定組合Super Tiger成員之一，令他承受網上不少負評。不過梓謙學習用高EQ去欣賞負評，保持初心，「例如有人說我笑容難看，我會多加留意和改善。」



丘梓謙去年加入《愛•回家》劇組，他在劇中扮演人氣偶像「蔥頭」，不少網民認為角色背景及性格設定是影射姜濤。梓謙因「蔥頭」成名，但同時惹來不少批評和嘲笑，不過心態正面的他說︰「我很享受扮演這個角色，因為以前沒機會扮演韓團（成員）或者很受歡迎的藝人。其實我已跳舞多年，終於可以在劇集中發揮出來。當然，我早已預計會有正反不同的評論，亦感覺到大家對我多了不少關注，更多人認識自己。」梓謙表示其IG帳戶的粉絲由7,000多人升至兩萬人，「就算是負評，我都會留意，因為有部分可能說得對，例如有人說我笑容難看，我會多加留意和改善，將負評當作正評去看。」



難忘Super Tiger又唱又跳

《愛•回家》中的蔥頭風靡萬千粉絲，包括大小姐及熊尚善。(網上截圖)

梓謙大讚滕麗名為人風趣幽默。(網上截圖)



梓謙在《愛•回家》中，跟兩位「蔥粉」大小姐（林淑敏飾）及大家姐熊尚善（滕麗名飾）最多對手戲，他大讚兩位前輩非常親切，令他獲益良多。「我比較早認識林淑敏，因我們曾合作拍攝《平安谷之詭谷傳說》。當時我是新人，認識的同事不多，我也比較寡言；那時很多不記得我名字的人，多數叫我『細佬』或『阿仔』，雖然我跟林淑敏不熟，但她記得我的名字，我覺得很驚喜，甜在心頭。」至於滕麗名，梓謙坦言起初以為對方很惡，但合作後才知對方十分有趣，「有時候她會突然加一些搞笑元素，我也接不住，很有火花。」

梓謙坦言Super Tiger讓他一嘗韓團式唱歌跳舞的滋味。（IG圖片）



除了「蔥頭」一角夠惹火外，梓謙獲公司安排加入新年限定十人男團Super Tiger，同樣被網民取笑。「其實第一次在電視城一廠又唱又跳，感受到韓團的感覺，絕對是很難得的經歷。其實評論來來去去都差不多，只能夠說，今次多了九位成員陪我承受批評。」負評以外，他也收到不少鼓勵留言，叫他多多加油，「對我而言是很大的動力，繼續努力做自己喜歡的事。」



與麥皓兒愛得甜蜜

梓謙與女友麥皓兒有共識，大家先在事業上搏殺。（IG圖片）



愈來愈多人認識梓謙，他亦從來無隱瞞跟麥皓兒的八年姊弟戀。不知是否對姐姐情有獨鍾，梓謙過往三段感情中，女方年紀都較他大。他笑言最感恩跟麥皓兒同屬藝人，彼此明白對方的工作，「大家同行有好處，有時開工到凌晨三點，圈外人或者不明白為何夜深仍要工作，但如果女友是同行，就不需要解釋這麼多。」拍拖八年，梓謙跟麥皓兒依然話題不斷，「我們經常聊天聊不停，女朋友有教唱歌，我有時會去她的學校偷師學習。她比我早入行，總會在工作事情上提點我。」二人感情穩定，梓謙表示跟女友有共識，大家先專注事業，不急於結婚，希望彼此在演藝路上發光發熱。