忽然入圍爭「全球百大俊男」感詫異 黃偉文爭取退選

【晴報專訊】美國電影網站TC Candler近日公布「2022年全球百大俊男美女」入圍提名名單，除了MIRROR全隊入圍外，並非行靚仔路綫的ERROR成員梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）等亦相繼入圍；而選舉的提名及投票設有「課金」制度，惹來網民質疑粉絲出錢捧偶像。前日，大會公布填詞人黃偉文（Wyman）入選，但他對自己忽然被「擺上枱」感無奈，特地在IG公布「退選宣言」︰「我係無份用任何方式『搞』自己入去呢個名單嘅。」

有份入選的阿妹在IG分享喜悅，搞鬼稱︰「我會驕傲，開始自大啦。」（IG圖片）

12位鏡仔有外形有魅力，全員入圍未有爭議。（資料圖片）

女神級的陳靜剛度過33歲生日，特別攬實大紮靚花放閃。（IG圖片）



根據TC Candler的官方YouTube頻道影片所述，大會稱由1990年起，每年選出百大美女之首；自2010年起則以影片方式公布每年「全球百大俊男美女」名單，至2018年才開始公布提名名單。今年「全球百大俊男美女」提名名單特別受港人關注，皆因多位港星先後獲提名爭入「百大」，包括人氣男團MIRROR 12子、「宇宙天團」ERROR四位成員、女模譚旻萱、陳卓賢女友盧慧敏，至於已連續三年入圍的陳靜亦榜上有名；前晚大會再公布最新名單，黃偉文及「阿妹」岑樂怡亦有份入圍，眾人將與世界各地藝人一較高下。但由於大會從未提及「百大」實際提名數字，因此有網上輿論質疑選舉欠缺說服力。



疑惑無參賽何來入選

黃偉文「被入圍」提名百大俊男，他坦言應由實至名歸的人士參選。（IG圖片）



Wyman對於被入圍「百大俊男」大感無奈，他前晚在IG以《退選宣言》為題發文︰「首先，成件事我並無『參賽』，完全被動，被提名咗都唔知咩事。」他澄清︰「陪大家開個玩笑，被大家惡作劇一下，喺疫情中提供一點歡樂我係ok嘅，但我係無份用任何方式『搞』自己入去呢個名單嘅，非我性格亦非我所求，唯獨呢件事一定要講清楚。」他又呼籲︰「繼續enjoy呢個玩笑（自己知自己事，我諗唔會唔係玩笑而真係有咁多人覺得我有機會成為全球百大美男啩）。不如大家笑過就算，尊重下我意願，畀我退選啦唔該！」他又疑惑最後入選名單人數是否有幾百萬，以及有關方面能否將他除名。Wyman特別hashtag「真係唔使恭喜我」、「我好想知究竟呢個選舉係咪有一個人提名就得㗎啦」，他亦在大會官方IG帖文下，以英文留言詢問能否退選。

Wyman表示有自知之明，不想捲入這個玩笑當中。（資料圖片）



連續課金半年即擁投票權



事實上，根據TC Candler公布的選舉規則，主要有兩大方法提名偶像、親友甚至自己入圍「百大」提名。第一種方法是在官方YouTube留言提名，但難保成功入圍；另一種方法是今年新增的Patreon「課金」制度，只要每月付費25元至80元不等訂閱官方Patreon，便可擁有相對數目的提名名額，而被提名者亦保證一定入圍。若果連續六個月、每月付費80元訂閱最高等級，除了每月有五個提名名額，更擁有最終「百大」名單的投票權。而今次MIRROR、ERROR及Wyman等人，全是經網民在Patreon課金後提名而成功入圍。