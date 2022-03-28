  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

28/03/2022

事業未有成拒絕嫁人 蔡思貝︰女仔更加要三十而立

#蔡思貝
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】蔡思貝在熱播劇集《飛虎3壯志英雄》中飾演女飛虎「小魚」，外表堅強，但內心十分脆弱；現實生活中，思貝知性獨立，雖然已貴為視后，但她對演藝事業依然充滿鬥心，誓言要闖出一番成就才考慮結婚嫁人，「我無辦法接受自己停落嚟去組織家庭，一日事業未有成就，我都唔會去結婚、生小朋友。」

 

思貝在劇中與吳卓羲一吻定情，可惜兩人最終天人永隔。


　　在《飛虎3》中，思貝飾演的「小魚」突然離世，令觀眾十分欷歔。「編劇好狠，令到大家晴天霹靂，明明小魚同阿樂（吳卓羲飾）終於一吻定情，但無人估到小魚會突然間走咗，大家都覺得好可惜；故事好淒美，亦啟發大家愛要及時。」思貝指小魚外表硬朗，但其實內心非常脆弱，害怕受到傷害，與現實中的自己非常相似，「我外表都係畀人感覺好硬淨，但喺『SÏXTERS』六個好姊妹入面，我係最感性嘅，唔熟悉我嘅人可能覺得我性格好瀟灑，但其實我內心好容易就情感氾濫。」

欣賞胡鴻鈞無包袱

　　劇中吳卓羲對蔡思貝不離不棄，對她鍥而不捨地展開追求，思貝直言很欣賞這種永不放棄的精神︰「可惜我無遇到呢類型男仔，始終人大咗唔會有太多花巧嘢，戲劇世界可能會比較大龍鳳，但現實世界只係陪伴就足夠，無論高高低低都陪伴你，喺你情緒最差、個樣最醜怪嘅時候，都陪喺你身邊，呢個人一定值得一齊繼續成長。」

 

胡鴻鈞去年11月舉行兩場演唱會，思貝一連兩日撑場，猶如女主人一樣。（資料圖片）


　　問緋聞男友胡鴻鈞是否經常陪伴左右？思貝聞言即笑不攏嘴，並解釋︰「好朋友囉，哈哈！我同佢歲數差唔多，入行年資又差唔多，都可以話係一齊成長嘅。我有睇佢當年去台灣拍嘅《嘩鬼上學去》，佢百厭到完全無理自己身份，只係好開心、好享受去玩，呢樣嘢我幾欣賞佢；反而近年覺得佢無咁開懷，可能男仔到咗某個年齡會迫自己變得穩重。不過人好難拎到平衡，總之需要穩重時穩重，需要玩樂時玩樂，咁就最好喇！」

將愛分配給身邊人

　　思貝13年參選港姐入行至今，無論待人處事或工作態度都成熟不少。「我以前係着人字拖返工，覺得好free，無乜諗輕重，只係好忠於自己；但人唔可以原地踏步，成長過程中要不斷學習。雖然話男仔要三十而立，但女仔更加要三十而立，因為女仔喺呢行嘅壽命比男仔更加脆弱，亦更加殘酷，男仔30歲可能係事業嘅高峰，但女仔唔畀心機就等於放棄機會，所以女仔喺呢行要比男仔更加努力。」

 

思貝透露疫情下多了時間陪伴父母，與雙親感情大增。（IG圖片）


　　今年31歲的思貝，自小養成獨立性格，也熱愛挑戰自己，即使她前年已憑《踩過界II》「癲姐」一角獲得最佳女主角，但她對事業仍充滿鬥心，更直言就算家人向她催婚，也改變不了甚麼。「因為我對事業太有追求，我無辦法接受自己停落嚟去組織家庭，一日我嘅事業未有成就，我都唔會去結婚、生小朋友。何況我身邊已經有好多契仔、契女，好似陳嘉寶同賴慰玲啲仔女，何雁詩又就快生，我已經有好多愛可以分畀身邊嘅朋友，咁我就留番啲愛畀自己，專注喺事業到。」

 

SÏXTERS感情要好，思貝更擔任好姊妹仔女的契媽。（IG圖片）


疫下零收入感到迷失

　　疫情令各行各業均大受影響，思貝慶幸自己去年拍了三套劇，稍後會陸續播出，反而商演活動全面暫停，致近幾個月完全零收入，令她感到有點不安穩和迷失。問她可會嘗試創業？思貝笑言有考慮過，但很快就打消了這個念頭，「我絕對唔係一個做生意嘅材料，因為我對數字係非常、極之唔敏感，如果我做生意，應該會被人呃晒啲錢。」至於空餘時間，思貝除了瘋狂玩最愛的砌圖，更會學習普通話增值自己，希望將來有機會打入內地市場時，能夠派上用場。

 

轉載自: 晴報

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#蔡思貝

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk