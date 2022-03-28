事業未有成拒絕嫁人 蔡思貝︰女仔更加要三十而立

【晴報專訊】蔡思貝在熱播劇集《飛虎3壯志英雄》中飾演女飛虎「小魚」，外表堅強，但內心十分脆弱；現實生活中，思貝知性獨立，雖然已貴為視后，但她對演藝事業依然充滿鬥心，誓言要闖出一番成就才考慮結婚嫁人，「我無辦法接受自己停落嚟去組織家庭，一日事業未有成就，我都唔會去結婚、生小朋友。」

思貝在劇中與吳卓羲一吻定情，可惜兩人最終天人永隔。



在《飛虎3》中，思貝飾演的「小魚」突然離世，令觀眾十分欷歔。「編劇好狠，令到大家晴天霹靂，明明小魚同阿樂（吳卓羲飾）終於一吻定情，但無人估到小魚會突然間走咗，大家都覺得好可惜；故事好淒美，亦啟發大家愛要及時。」思貝指小魚外表硬朗，但其實內心非常脆弱，害怕受到傷害，與現實中的自己非常相似，「我外表都係畀人感覺好硬淨，但喺『SÏXTERS』六個好姊妹入面，我係最感性嘅，唔熟悉我嘅人可能覺得我性格好瀟灑，但其實我內心好容易就情感氾濫。」



欣賞胡鴻鈞無包袱



劇中吳卓羲對蔡思貝不離不棄，對她鍥而不捨地展開追求，思貝直言很欣賞這種永不放棄的精神︰「可惜我無遇到呢類型男仔，始終人大咗唔會有太多花巧嘢，戲劇世界可能會比較大龍鳳，但現實世界只係陪伴就足夠，無論高高低低都陪伴你，喺你情緒最差、個樣最醜怪嘅時候，都陪喺你身邊，呢個人一定值得一齊繼續成長。」

胡鴻鈞去年11月舉行兩場演唱會，思貝一連兩日撑場，猶如女主人一樣。（資料圖片）



問緋聞男友胡鴻鈞是否經常陪伴左右？思貝聞言即笑不攏嘴，並解釋︰「好朋友囉，哈哈！我同佢歲數差唔多，入行年資又差唔多，都可以話係一齊成長嘅。我有睇佢當年去台灣拍嘅《嘩鬼上學去》，佢百厭到完全無理自己身份，只係好開心、好享受去玩，呢樣嘢我幾欣賞佢；反而近年覺得佢無咁開懷，可能男仔到咗某個年齡會迫自己變得穩重。不過人好難拎到平衡，總之需要穩重時穩重，需要玩樂時玩樂，咁就最好喇！」



將愛分配給身邊人



思貝13年參選港姐入行至今，無論待人處事或工作態度都成熟不少。「我以前係着人字拖返工，覺得好free，無乜諗輕重，只係好忠於自己；但人唔可以原地踏步，成長過程中要不斷學習。雖然話男仔要三十而立，但女仔更加要三十而立，因為女仔喺呢行嘅壽命比男仔更加脆弱，亦更加殘酷，男仔30歲可能係事業嘅高峰，但女仔唔畀心機就等於放棄機會，所以女仔喺呢行要比男仔更加努力。」

思貝透露疫情下多了時間陪伴父母，與雙親感情大增。（IG圖片）



今年31歲的思貝，自小養成獨立性格，也熱愛挑戰自己，即使她前年已憑《踩過界II》「癲姐」一角獲得最佳女主角，但她對事業仍充滿鬥心，更直言就算家人向她催婚，也改變不了甚麼。「因為我對事業太有追求，我無辦法接受自己停落嚟去組織家庭，一日我嘅事業未有成就，我都唔會去結婚、生小朋友。何況我身邊已經有好多契仔、契女，好似陳嘉寶同賴慰玲啲仔女，何雁詩又就快生，我已經有好多愛可以分畀身邊嘅朋友，咁我就留番啲愛畀自己，專注喺事業到。」

SÏXTERS感情要好，思貝更擔任好姊妹仔女的契媽。（IG圖片）



疫下零收入感到迷失



疫情令各行各業均大受影響，思貝慶幸自己去年拍了三套劇，稍後會陸續播出，反而商演活動全面暫停，致近幾個月完全零收入，令她感到有點不安穩和迷失。問她可會嘗試創業？思貝笑言有考慮過，但很快就打消了這個念頭，「我絕對唔係一個做生意嘅材料，因為我對數字係非常、極之唔敏感，如果我做生意，應該會被人呃晒啲錢。」至於空餘時間，思貝除了瘋狂玩最愛的砌圖，更會學習普通話增值自己，希望將來有機會打入內地市場時，能夠派上用場。