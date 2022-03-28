北上參賽恩師無同行 粉絲勁擔心 傳炎明熹唱陳僖儀《蜚蜚》出戰《聲生不息》

【晴報專訊】《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）趁提早放暑假，獲安排北上參加無綫與內地芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》，與多位樂壇前輩大鬥歌藝，令Gigi有望升呢成為「G.E.M.（鄧紫棋）2.0」。不少「Gi炎粉（Gigi粉絲）」發現Gigi歌唱老師高晨維未有同行，他們擔心偶像年紀小小，便要獨自應付參加大型真人騷的沉重壓力，於是齊齊隔空為Gigi集氣。

身在內地的Gigi穿上厚褸，在酒店門外見粉絲，表現親民。（微博圖片）



身在長沙的Gigi日前已完成隔離檢疫出關，不少內地「Gi炎粉」到酒店野生捕獲偶像，而Gigi的姑丈亦有隨行貼身照顧。有指Gigi前日已錄影《聲生不息》，從微博流傳的首輪歌單所見，Gigi在節目中演繹已故女歌手陳僖儀的名曲《蜚蜚》，相信令「Gi炎粉」十分期待。至於跟Gigi一同錄製節目的前輩，疑似歌單則指林子祥獻唱《男兒當自強》、葉蒨文唱《祝福》、楊千嬅唱陳奕迅的歌曲《無條件》，而李克勤則唱Beyond的《大地》。



高晨維留港隔空支援愛徒

高晨維與愛徒感情要好，相信Gigi會努力演出，報答恩師。（資料圖片）

Gigi（左二）在After Class中率先跑出，獲無綫安排進軍內地市場。 （資料圖片）



年僅16歲的Gigi首度進軍內地，便與多位經驗豐富的巨星鬥歌藝；加上有傳節目下月便在內地及無綫播出，相信出道不足一年的Gigi壓力甚大。去年Gigi參加《聲夢》時，恩師高晨維一直跟她並肩作戰，但今次高晨維因疫情所限，未有隨愛徒北上，不少「Gi炎粉」紛紛在高晨維IG留言表達擔心之情。有粉絲留言說：「好擔心Gigi，面對陌生環境咁大個舞台，無人幫到佢發揮最好一面及減壓。」亦有人指Gigi今次在內地孤軍作戰，身邊僅得姑丈照顧，未能獲得音樂上的支援：「她很多時對歌詞的領悟有偏差…她這次演出的優劣，對她的音樂事業有極大的影響！」高晨維回覆安撫網友：「放心啦！現在科技發達，一個電話就搞掂！」承諾與Gigi保持聯絡，隔空指點愛徒。



小師妹Vici無緣《聲夢2》

《聲夢JUNIOR》熱門Vici（左），與Kiele同分下卻無緣入四強



另外，前晚播出的《聲夢JUNIOR》中，學員Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）及Kiele（鄧曉殷）躋身四強直入《聲夢傳奇2》。賽前兩大熱門Aster（劉芷君）及Vici（莊殷玥）皆未能入圍，雖然Vici獻唱決賽歌曲《假如》表現出色，更與Kiele同分，但最終評判退席商議後宣布Kiele獲勝，令不少網民大跌眼鏡。