  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

29/03/2022

北上參賽恩師無同行 粉絲勁擔心 傳炎明熹唱陳僖儀《蜚蜚》出戰《聲生不息》

#炎明熹 #聲生不息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）趁提早放暑假，獲安排北上參加無綫與內地芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》，與多位樂壇前輩大鬥歌藝，令Gigi有望升呢成為「G.E.M.（鄧紫棋）2.0」。不少「Gi炎粉（Gigi粉絲）」發現Gigi歌唱老師高晨維未有同行，他們擔心偶像年紀小小，便要獨自應付參加大型真人騷的沉重壓力，於是齊齊隔空為Gigi集氣。

 

身在內地的Gigi穿上厚褸，在酒店門外見粉絲，表現親民。（微博圖片）


　　身在長沙的Gigi日前已完成隔離檢疫出關，不少內地「Gi炎粉」到酒店野生捕獲偶像，而Gigi的姑丈亦有隨行貼身照顧。有指Gigi前日已錄影《聲生不息》，從微博流傳的首輪歌單所見，Gigi在節目中演繹已故女歌手陳僖儀的名曲《蜚蜚》，相信令「Gi炎粉」十分期待。至於跟Gigi一同錄製節目的前輩，疑似歌單則指林子祥獻唱《男兒當自強》、葉蒨文唱《祝福》、楊千嬅唱陳奕迅的歌曲《無條件》，而李克勤則唱Beyond的《大地》。

高晨維留港隔空支援愛徒

 

高晨維與愛徒感情要好，相信Gigi會努力演出，報答恩師。（資料圖片）

Gigi（左二）在After Class中率先跑出，獲無綫安排進軍內地市場。 （資料圖片）


　　年僅16歲的Gigi首度進軍內地，便與多位經驗豐富的巨星鬥歌藝；加上有傳節目下月便在內地及無綫播出，相信出道不足一年的Gigi壓力甚大。去年Gigi參加《聲夢》時，恩師高晨維一直跟她並肩作戰，但今次高晨維因疫情所限，未有隨愛徒北上，不少「Gi炎粉」紛紛在高晨維IG留言表達擔心之情。有粉絲留言說：「好擔心Gigi，面對陌生環境咁大個舞台，無人幫到佢發揮最好一面及減壓。」亦有人指Gigi今次在內地孤軍作戰，身邊僅得姑丈照顧，未能獲得音樂上的支援：「她很多時對歌詞的領悟有偏差…她這次演出的優劣，對她的音樂事業有極大的影響！」高晨維回覆安撫網友：「放心啦！現在科技發達，一個電話就搞掂！」承諾與Gigi保持聯絡，隔空指點愛徒。

小師妹Vici無緣《聲夢2》

 

《聲夢JUNIOR》熱門Vici（左），與Kiele同分下卻無緣入四強


　　另外，前晚播出的《聲夢JUNIOR》中，學員Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）及Kiele（鄧曉殷）躋身四強直入《聲夢傳奇2》。賽前兩大熱門Aster（劉芷君）及Vici（莊殷玥）皆未能入圍，雖然Vici獻唱決賽歌曲《假如》表現出色，更與Kiele同分，但最終評判退席商議後宣布Kiele獲勝，令不少網民大跌眼鏡。

 

轉載自: 晴報

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#炎明熹 #聲生不息

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk