黃德斌麥明詩激情咀戲吸觀眾 林文龍唔認為《逐流時代》與無綫ViuTV對撼

【晴報專訊】亞洲心動娛樂公司首部製作的網劇《逐流時代》今晚推出，被外界視為與TVB及ViuTV對撼，副總裁林文龍認為各有捧場客，不能直接比較，但對劇集充滿信心。男主角黃德斌亦大力推薦劇集，更以多場激情戲作招徠，吸引觀眾捧場。

德斌（左）和林文龍都對新劇充滿信心。

德斌與麥明詩劇中連場「激戰」，睇頭十足。



製作人林文龍、男主角黃德斌、麥子樂、陳雅麗等昨日出席《逐流時代》記者會，德斌向來有收視保證，問他對新劇可有信心？他笑言︰「講呢啲？套劇值得睇下，因為戲嘅軌迹幾現實，但又有啲抽離。（同麥明詩有激情戲？）有大把。（佢無嚟記招？）可能怕羞呀，哈哈！佢梗係多激情戲啦，我都多嘅，激情又有，激心又有；我演嘅角色慾望好強，想用好多方法去鞏固佢嘅地位。」



陳雅麗拍咀戲唔敢伸脷

陳雅麗（左）未能與崔加寶同場拍攝，大感可惜。



提到劇集與TVB的《金宵大廈2》及ViuTV的《反起跑線聯盟》打對台，身為老闆的林文龍表示︰「字眼上唔使太在意，邊有得打，根本都唔同方向。網劇始終都唔一樣，嗰兩套係電視台嘅劇，而我哋得22分鐘一集，節奏比較快，亦都唔使限住一個時間坐定定睇…多謝大家吹捧，講到三個台好似打仗咁，我哋從來都無夾過（播映時間）嘅，你估依家夾餸咩？」



問林文龍未來可有開劇大計？他表示一切計劃要視乎疫情發展，「始終我哋拍網劇，又無簽落artist（藝員），如果拍攝中途受疫情影響而停拍嘅話，好多嘢都番唔到轉頭，就等於將啲錢掉晒落鹹水海。」



另外，《逐》劇邀得闊別熒幕近27年的崔加寶客串演出，她透露監製本來安排她着泳衣演出，卻遭她拒絕，「50幾歲人着泳衣，真係唔好嚇親人，我着泳衣會影響市容。」她又表示三個仔女對她復出拍劇大感開心；但至於會否再拍劇，她直言要視乎劇本是否適合自己。至於陳雅麗在劇中飾演律師，與黃又南有感情綫，她笑說︰「因為Omicron關係，所以我哋都無伸脷（拍咀戲），但其實拍攝前我都會要求又南刷牙同埋食粒糖，佢都唔抗拒，我就邊拍邊補粧。」