  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

29/03/2022

黃德斌麥明詩激情咀戲吸觀眾 林文龍唔認為《逐流時代》與無綫ViuTV對撼

#逐流時代 #林文龍 #黃德斌 #麥明詩
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】亞洲心動娛樂公司首部製作的網劇《逐流時代》今晚推出，被外界視為與TVB及ViuTV對撼，副總裁林文龍認為各有捧場客，不能直接比較，但對劇集充滿信心。男主角黃德斌亦大力推薦劇集，更以多場激情戲作招徠，吸引觀眾捧場。

 

德斌（左）和林文龍都對新劇充滿信心。

德斌與麥明詩劇中連場「激戰」，睇頭十足。


　　製作人林文龍、男主角黃德斌、麥子樂、陳雅麗等昨日出席《逐流時代》記者會，德斌向來有收視保證，問他對新劇可有信心？他笑言︰「講呢啲？套劇值得睇下，因為戲嘅軌迹幾現實，但又有啲抽離。（同麥明詩有激情戲？）有大把。（佢無嚟記招？）可能怕羞呀，哈哈！佢梗係多激情戲啦，我都多嘅，激情又有，激心又有；我演嘅角色慾望好強，想用好多方法去鞏固佢嘅地位。」

陳雅麗拍咀戲唔敢伸脷

 

陳雅麗（左）未能與崔加寶同場拍攝，大感可惜。


　　提到劇集與TVB的《金宵大廈2》及ViuTV的《反起跑線聯盟》打對台，身為老闆的林文龍表示︰「字眼上唔使太在意，邊有得打，根本都唔同方向。網劇始終都唔一樣，嗰兩套係電視台嘅劇，而我哋得22分鐘一集，節奏比較快，亦都唔使限住一個時間坐定定睇…多謝大家吹捧，講到三個台好似打仗咁，我哋從來都無夾過（播映時間）嘅，你估依家夾餸咩？」

　　問林文龍未來可有開劇大計？他表示一切計劃要視乎疫情發展，「始終我哋拍網劇，又無簽落artist（藝員），如果拍攝中途受疫情影響而停拍嘅話，好多嘢都番唔到轉頭，就等於將啲錢掉晒落鹹水海。」

　　另外，《逐》劇邀得闊別熒幕近27年的崔加寶客串演出，她透露監製本來安排她着泳衣演出，卻遭她拒絕，「50幾歲人着泳衣，真係唔好嚇親人，我着泳衣會影響市容。」她又表示三個仔女對她復出拍劇大感開心；但至於會否再拍劇，她直言要視乎劇本是否適合自己。至於陳雅麗在劇中飾演律師，與黃又南有感情綫，她笑說︰「因為Omicron關係，所以我哋都無伸脷（拍咀戲），但其實拍攝前我都會要求又南刷牙同埋食粒糖，佢都唔抗拒，我就邊拍邊補粧。」

 

轉載自: 晴報

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#逐流時代 #林文龍 #黃德斌 #麥明詩

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk