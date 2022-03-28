不忿老婆被嘲笑光頭 韋史密夫奧斯卡台上「兜巴星」基斯洛克

【晴報專訊】第94屆奧斯卡頒獎禮在香港時間昨早舉行，現年53歲的韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》首奪影帝，不過頒獎禮焦點卻落在他怒摑好友兼諧星基斯洛克（Chris Rock）一幕。基斯洛克以嘉賓身份頒發「最佳紀錄片」前，嘲笑韋史密夫太太珍達碧姬（Jada Pinkett），表示期待她拍攝《伴我雄心》續集；由於女星狄美摩亞於1997年剃頭拍攝《伴我雄心》，基斯的言論明顯取笑受「鬼剃頭」脫髮問題困擾而剃光頭的珍達。珍達聞言黑面，護妻心切的韋史密夫即怒極衝上台掌摑基斯；韋史密夫返回台下仍然爆粗狂鬧，基斯則尷尬講笑打圓場。在場的男星丹素華盛頓見狀，曾嘗試調停二人。

韋史密夫不甘老婆受辱而打人。

基斯洛克（左）見韋史密夫上台時仍笑騎騎，冷不防韋史密夫即舉手掌摑。



及後，韋史密夫贏得最佳男主角，他致辭時先向大會及其他候選者道歉，眼泛淚光表示「愛會令人做出瘋狂舉動」，又提起丹素華盛頓剛才對他的訓誡︰「當你在高峰一刻時要小心，這正是魔鬼找你的時候。」但隻字不提基斯。事後，奧斯卡大會官方Twitter發文說︰「我們不會容忍任何形式的暴力。」據《紐約郵報》稱，有傳高層人士對韋史密夫的打人行徑不滿，或會討論是否要收回其影帝獎項。另一邊廂，洛杉磯警方證實，基斯表示不會就事件報案。

初奪小金人的韋史密夫眼泛淚光。



古天樂投資動畫失獎



此外，《神聖電視台》謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）奪得影后，最佳電影則為《心之旋律》。而古天樂有份投資及擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》失落「最佳動畫」，由迪士尼《奇幻魔法屋》奪得。