受盡網絡欺凌 自揭結婚被批豬扒 鄧小巧︰得到愛唔一定要生得靚

【晴報專訊】09年參加《超級巨聲》入行的歌手鄧小巧，由於身形不算纖瘦，曾自爆被人嘲諷「太大隻」。昨午小巧在IG發文抒發過往面對語言暴力的苦況，坦言多年來屢被批評醜樣肥胖。不過，她深明「強大先可以撑過去」的道理，特別上載與外籍老公白先生（Mr. White）初次共舞的舊相放閃，更型爆說︰「其實，得到愛，唔一定要生得靚。」可謂最霸氣人妻。

白先生鬼馬偷影愛妻的睡相擺上網，難得小巧並不介意。（資料圖片）

小巧在加拿大舉行婚禮，好友許廷鏗、林欣彤等在網上見證她出嫁。（資料圖片）



早前移居加拿大的鄧小巧，曾分享感染新冠肺炎的經歷。昨日她發長文，大談過往被網民評頭品足的苦況︰「關於語言暴力，從公布求婚到結婚，收到好多好好嘅祝福，但都收到一啲惡毒難聽嘅說話。」小巧不諱言入行至今，經常看到網上惡毒的評語，包括說她醜、肥；婚後更連老公白先生也被批判，包括「鬼佬真係重口味」、「呢啲豬扒真係鬼佬先食得落」等。



呻縱容語言暴力如幫兇



小巧感慨指，曾有朋友叫她別理會網民負面留言，但她認為各式各樣的語言暴力盛行，全因大家「唔理」︰「所以一直以嚟某一小撮人就橫言無忌。網上嘅語言暴力好可怕，因為留言嘅人見到你，但你可能永遠見唔到留言嘅人。」她指若包庇小惡行，慢慢會縱容出大惡行，她續稱︰「我哋經常批評別人嘅外表，肥嘅太肥，瘦嘅太瘦，靚嘅整容，性感嘅就係蕩婦。總之就要搵到你睇唔順眼嘅地方，然後暗中背後指住人哋謾罵。」最後，這位本月初新婚的人妻自信稱︰「其實，得到愛，唔一定要生得靚。」她特地分享與丈夫第一次共舞的珍貴照片，並留言︰「呢個係我哋嘅first dance ，我話我想着便服，佢話whatever makes u feel good（無論怎樣你舒服就好）。」乘機放閃。

小巧與白先生經常在網上放閃，恩愛得令人艷羨。（IG圖片）



Tyson Yoshi直播反擊護女友

Christy與Tyson Yoshi拍拖四年，前晚她大曬性感內衣自拍相，反擊批評她的花生友。（IG圖片）

Christy與Tyson Yoshi拍拖四年，前晚她大曬性感內衣自拍相，反擊批評她的花生友。（IG圖片）



另外，歌手Tyson Yoshi的KOL索爆女友Christy，日前竟被網民狠批貌似「靚版馬蹄露」，成為網絡欺凌的受害者。日前Tyson在IG直播中連環爆粗護花︰「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人鬧？」他認為身為男人，若保護不到身邊人會有愧於心︰「我只係好奇，如果（被欺凌者）心態唔夠強，走咗（自殺）點算，有無人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好，無出大問題。」而Christy亦剖白多年前已曾被批評外貌，但她現已學懂欣賞及保護自己，又大曬睡衣及內衣靚相，以行動反擊鍵盤戰士。此外，昨日Tyson宣布下月在英國倫敦、曼徹斯特及伯明翰開騷，有望成為首位在第五波疫情下到外地開個唱的香港歌手。