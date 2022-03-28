傳犯3宗罪遭無綫雪藏 馮盈盈獲解凍謹言慎行

【晴報專訊】馮盈盈16年當選港姐冠軍後，接連擔任大騷司儀、主持綜藝節目及參與劇集演出，備受無綫力捧；但近月盈盈突然被消失，有傳她犯下三宗罪而觸怒無綫。事隔數月，她昨日出席綜藝節目《The Show Must Go On》記者會，除了否認被雪，又不時賣口乖，對答明顯比以往小心。

盈盈自稱美少女戰士，造型突出。

以往熱衷於社交網絡的盈盈，日前終於「上水」po新相，是她近兩個月來首次更新。（IG圖片）



無綫節目《The Show Must Go On》昨日舉行拜神儀式，主持錢嘉樂、馮盈盈、林盛斌及楊潮凱等出席。早前有傳盈盈因未在公司同意下公開戀情、玩虛擬幣有違內地禁例，以及力保助手三宗罪而觸怒無綫，更無緣參演《逆天奇案2》。



盈盈昨日以孖辮造型現身，回應被掟入雪櫃的傳聞︰「我未聽過，都唔知傳聞點出現。（被飛出《逆天奇案2》？）拍劇都係公司安排，可能仲安排緊，通常唔會咁早收到通告。其實一直都有工作，只係早排不幸病咗，之前都有拍外景節目，未出街啫。（未入劇組？）都係交由經理人負責，公司安排，所有工作都歡迎、開心。（如果無份拍會否可惜？）公司決定啦。」



讚宋宛穎可造之材



有傳盈盈的助手四出集郵及動作多多，但盈盈拒絕按公司要求辭退對方。她解釋︰「合作關係涉及私隱，對於成為新聞助手都好意外，所以保護佢就唔講太多。（依家有無請助手？）今日（昨日）自己返工，唔需要助手。」



盈盈的對答明顯較以往謹慎，問她是否因為「守行為」而格外小心？盈盈稱︰「今日（昨日）係主持，大家都叫我好好表現，所以有啲緊張。（表現好先再有工作？）工作要問番公司。」至於無綫似乎有意力捧師妹宋宛穎，她大讚對方是可造之材，自己都很欣賞她；地位似乎被對方取代？盈盈僅表示︰「工作係有能者居之。」

黃婧靈（波波）（左）與黃美棋高度相若，笑言玩遊戲會更靈活。