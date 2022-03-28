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30/03/2022

愚人節推首支個人跳唱歌 呂爵安邀爵屎估歌名

#呂爵安
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）將於4月1日愚人節推出全新單曲，他前晚上載三張與舞團的合照，預告新歌將是首支個人跳唱歌曲。Edan寫道︰「先嚟個小小劇透，咁樣應該估到我首歌係咩曲風啦啩！依家再畀兩樣嘢大家估下。係咩風格嘅跳唱？Sexy？有型？歡樂？」

 

Edan（中）直言今次出跳唱歌是最緊張、最囉囉攣的一次。（IG圖片）

Edan以往多以自彈自唱的失戀情歌為主。（影片截圖）


　　Edan又邀請「爵屎（Edan粉絲）」估歌名，他留言給予提示︰「係大家出街會用到嘅嘢。」隊友邱士縉（Stanley）即搶閘留言一個升降機的emoji，但Edan回覆︰「唔好喺度誤導人啦！」至於李駿傑（Jeremy）則說︰「見到都想唱個chorus（同E先生一樣的E字頭）。」至於Edan「正印」小儀也留言大表期待︰「Woohoo一定係一首sexy地有型嘅歡樂歌！又或者係有型地嘅歡樂sexy歌！再或者係歡樂feel嘅sexy有型歌！我估我估啱晒！（BTW，你係sexy嘅！）」獲大讚的Edan沾沾自喜，並說︰「全中！」

 

轉載自: 晴報

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