愚人節推首支個人跳唱歌 呂爵安邀爵屎估歌名

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）將於4月1日愚人節推出全新單曲，他前晚上載三張與舞團的合照，預告新歌將是首支個人跳唱歌曲。Edan寫道︰「先嚟個小小劇透，咁樣應該估到我首歌係咩曲風啦啩！依家再畀兩樣嘢大家估下。係咩風格嘅跳唱？Sexy？有型？歡樂？」

Edan（中）直言今次出跳唱歌是最緊張、最囉囉攣的一次。（IG圖片）

Edan以往多以自彈自唱的失戀情歌為主。（影片截圖）



Edan又邀請「爵屎（Edan粉絲）」估歌名，他留言給予提示︰「係大家出街會用到嘅嘢。」隊友邱士縉（Stanley）即搶閘留言一個升降機的emoji，但Edan回覆︰「唔好喺度誤導人啦！」至於李駿傑（Jeremy）則說︰「見到都想唱個chorus（同E先生一樣的E字頭）。」至於Edan「正印」小儀也留言大表期待︰「Woohoo一定係一首sexy地有型嘅歡樂歌！又或者係有型地嘅歡樂sexy歌！再或者係歡樂feel嘅sexy有型歌！我估我估啱晒！（BTW，你係sexy嘅！）」獲大讚的Edan沾沾自喜，並說︰「全中！」