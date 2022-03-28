洪永城爆有舊愛呷黃翠如醋 網民狂食花生 唐詩詠貼閨密照反擊

【晴報專訊】近日洪永城（Tony）為節目《人夫放假約出去滾》任嘉賓，剖白與黃翠如的「兄弟」情，坦承曾有前女友為他們的熒幕情侶形象呷醋；另外Tony亦不開名暗示與「最好女朋友」唐詩詠的舊情「有條刺」。不過，有網民卻將「呷醋前度」跟唐詩詠混為一談，懷疑呷醋者就是詩詠，令詩詠昨日上載與翠如的合照隔空澄清。而Tony昨晚回覆本報時拒絕回應，似想盡快平息是非。

洪永城在節目中重提舊情，不開名感謝唐詩詠陪他走過事業低潮。（網上截圖）

洪永城現時與太太梁諾妍、女兒Amber及愛犬一家四口樂也融融。（IG圖片）

洪永城愛女Amber轉眼已100日大，與爸爸似足餅印。（IG圖片）



洪永城為前晚J2播出的最後一集《人夫放假約出去滾》任嘉賓，跟主持林盛斌（Bob）暢談成為榮升人夫及爸爸的心路歷程。Tony又大談與老友黃翠如的「兄弟」情，分享二人面對壓力時如何互相扶持。Bob追問Tony可曾對翠如動心？他強調從未愛上翠如：「我哋只係工作夥伴，無女朋友feel。」不過，Tony承認二人早年經常以熒幕情侶姿態工作，令當時的女友不滿︰「我同翠如有好多工作一齊做，當時拍拖嘅女友有少少擔心，問『你哋係熒光幕前咁夾，你哋有無嘢？』我話我對佢就無，佢對我…哈哈！」

洪永城與黃翠如感情要好，但他強調雙方從未過電。（資料圖片）



Tony嘆與「最好女朋友」欠緣份



另外，Bob重提Tony近年面對不少壓力及批評，問他那時的「最好女朋友」可有支持及鼓勵？雖然二人沒開名，但所指的明顯就是Tony舊愛、曾獲網民封為「絕世好女友」的唐詩詠。Tony也不避嫌大讚舊愛︰「我哋都有一齊去經歷，不過好可惜始終有條刺，好難再修補創傷繼續行，呢啲係緣份，都無辦法。」然而，有網民將Tony的兩次分享混為一談，懷疑「呷醋女友」就是詩詠，令她躺着也中槍，相當無辜。



詩詠出招力證姊妹無芥蒂

唐詩詠極速上載與翠如出海的舊照，暗示自己絕非Tony口中的「呷醋女友」。（IG圖片）



昨午，詩詠特地上載與翠如遊山玩水的閨密照，似是借照片反擊傳聞。她留言︰「在人生旅途中，能夠遇上有人真心為你擔心，真心為你傷心，真心為你開心，真心為你付出的機會率是多少？幸運地，多年前我遇上了一段純真友情、不帶刺的，麻煩那位女生把帶刺的榴槤拿回來給我爸爸吃。」特別叮囑身在馬來西亞工作的翠如帶榴槤回港做手信。翠如即醒目回應︰「貓山王，爸爸要幾多？」好姊妹感情不言而喻。而詩詠寫上「不帶刺」三個字，似是回應Tony所講與舊愛「有條刺」的言論。對於節目內容令詩詠惹來外界懷疑，Tony昨晚回覆本報稱︰「沒有回應了。」