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31/03/2022

認愛《膠戰》女神劉沛蘅 洪卓立︰佢係我見過最善良嘅女仔

#洪卓立 #劉沛蘅
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　　【晴報專訊】約兩個月前，洪卓立（Ken）在社交網錯手上載一張劉沛蘅（Hillary）抱着小狗的照片，因而傳出緋聞，但兩人當時矢口否認拍拖。直至前日，Hillary被拍得拿着外賣進入Ken所住大廈，間接令戀情曝光；昨日Ken與Hillary夾晒口供認愛，又不約而同向外宣告︰「我哋每一日都好開心。」

 

Dry足三年多的Ken終於有新戀情，承認與30歲的Hillary拍拖。（資料圖片）

Hillary曾兩次擔任Ken的MV女主角，似乎兩人因而擦出愛火花。（資料圖片）


　　35歲的Ken與拍拖11年的湯怡於18年分手，及後一直未有新戀情，相反舊愛已成為人妻兼人母。早前，Ken與ViuTV遊戲節目《膠戰》女神劉沛蘅傳出緋聞，皆因他在社交網限時動態上載對方的攬狗相，十足「男友視角」，雖然他極速刪相，但相片已被網民截圖；惟當時他們均否認拍拖，強調對方只是好朋友。日前，有傳媒拍得Hillary多次出入Ken位於大圍的住所，其中一日更手持外賣，熟練地按密碼進入大廈，似乎已過着甜蜜的同居生活。

 

Ken早前錯手上載Hillary抱住愛犬的相片。（資料圖片）


盼外界給予空間

　　戀情被踢爆後，Ken昨日終在社交網貼出三隻愛犬的合照，並留言︰「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」對於有指Hillary放下富家女生活，甘願和男友蝸居於上址，Ken揚言會養起女友，「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我自己一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人。」

　　至於Hillary昨日回覆本報，亦否認自己是富家女，她稱︰「多謝大家關心！我哋每一日都好開心！我覺得任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。我真係唔係一個富家女，一直都要努力工作，希望大家畀番少少空間我哋！」

 

一眾《膠戰》隊友紛紛送上祝福。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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