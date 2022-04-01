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01/04/2022

《愛的迫降》CP世紀婚禮似足韓劇 孫藝珍冧嫁玄彬感動落淚

#孫藝珍 #玄彬 #愛的迫降 #結婚
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　　【晴報專訊】韓劇《愛的迫降》39歲男神玄彬及40歲女神孫藝珍，昨日下午在首爾舉行世紀婚禮，獲圈中人及世界各地粉絲送上祝福。一對新人如同金童玉女般靚絕全場，孫藝珍在婚禮中途感動落淚，新郎玄彬在旁深情守護愛妻，甜蜜滿瀉，婚禮唯美浪漫，似足韓劇場面。至於孫藝珍好友、女星孔孝真接獲花球，未知會否成為下一位靚靚新娘。

 

穿上全白禮服的玄彬跟以露肩婚紗示人的孫藝珍在花園中拖到實，二人笑容甜到漏。（IG圖片）

婚禮現場擺放一對新人的婚照，旁邊綴以桃紅及粉紅色鮮花，布置典雅。（IG圖片）


　　玄彬與孫藝珍的婚禮於香港時間昨日下午三時，在格蘭德華克山莊首爾酒店Aston House的戶外場地舉行。婚禮以非公開形式進行，現場一片花海，亦掛上華麗水晶燈，充滿浪漫氣氛。酒店範圍保安嚴密，未獲邀請人士一律不准進入，除了雙方家人外，多位韓星如孔劉、池珍熙、黃政珉、河智苑、丁海寅等都是座上客。

新郎深情為妻戴婚戒

 

玄彬細心為孫藝珍戴上婚戒，場面感人。（IG圖片）

婚禮期間孫藝珍感動得以手拭淚，女神正式榮升人妻。(網上圖片)


　　婚禮甫開始，玄彬以一身黑西裝配煲呔登場，帥氣十足；孫藝珍則以露肩婚紗現身，散發一身仙氣，並由孫父牽着女兒的手進場，再將她的手交到玄彬手上。有韓媒拍得孫藝珍行禮期間一時感動得眼濕濕，要以手拭淚，旁邊的玄彬拖實老婆玉手靜靜守護，場面感動；一對新人跟雙方父母開心擁抱，十分溫馨。至於孫藝珍亦跟足傳統拋花球，由好姊妹孔孝真接到，孔孝真表現得相當興奮。有現場賓客在網上發布玄彬細心為愛妻戴上婚戒的照片，紀錄這對金童玉女的歷史性時刻。另外，有指玄彬的好兄弟張東健在婚禮上致辭，而韓劇原聲唱片女王Gummy則在婚禮上獻唱一對新人的定情劇《愛的迫降》歌曲《Give You My Heart》。

浪漫婚紗相如同劇照

 

孫藝珍牽着玄彬的手，忍不住開懷大笑，幸福滿瀉。（IG圖片）


　　婚禮前，玄彬的經理人公司VAST娛樂在官方IG發表了兩張結婚照，相中玄彬以白馬王子造型示人，而孫藝珍穿上Vera Wang薄紗露肩禮服，二人在鮮花拱門前拖實彼此的手，笑容燦爛；另一張照片中，孫藝珍則換上Elie Saab珠片婚紗，牽着玄彬的手笑到見牙唔見眼，充分表現彼此相愛的喜悅。此外，藝人崔星俊昨日在IG分享婚禮場內布置的靚相，只見有三張未有公開的婚照，當中孫藝珍將長髮盤起，與玄彬深情頭碰頭；另一張婚照中，孫藝珍緊緊握住玄彬的手，雙方互望甜笑，似足韓劇劇照般唯美。事實上，這對金童玉女四年前首度合作電影《智命談判》時已傳出緋聞，更被拍得同遊美國，但他們否認戀情。19年，二人再度合作拍《愛的迫降》戲假情真，到去年元旦被拍得約會打golf，他們才承認已交往八個月，如今修成正果，如同童話故事成真。

 

轉載自: 晴報

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