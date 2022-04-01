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01/04/2022

《金宵2》鬼手劇照網民嗌心寒 趙頌茹勁鍾意︰好有泰國鬼片感覺

#金宵大廈2 #趙頌茹
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　　【晴報專訊】無綫劇集《金宵大廈2》將於下周一播出，近日預告片、劇照及海報相繼曝光，其中在趙頌茹（阿Yu）主演的單元海報中，其左膊上竟驚現一隻鬼手，令人看得毛骨悚然。阿Yu昨日接受本報訪問，大爆拍攝時的搞笑過程，又露口風指鬼手是很重要的「主角」。

 

阿Yu指《金宵2》的故事吸引，而且角色甚具挑戰性。（資料圖片）


　　在《金宵大廈2》云云海報中，以趙頌茹與劇中兒子熊倬樂的合照最令劇迷不安。海報中的阿Yu搭着兒子膊頭，兩人目無表情，並排站在陰暗的走廊，阿Yu的左膊更有一隻鬼手，十分驚嚇。

 

阿Yu的左膊上驚現一隻鬼手，令人看得毛骨悚然。


　　對於網民形容海報十分恐怖，阿Yu接受本報電話訪問時笑言︰「我又無留意網民講啲乜，影相時亦唔覺咁恐怖。不過我記得當時我同『阿仔』講，我哋唔可以有任何表情，個樣要扮得驚啲，咁先有效果；最終拍出嚟都好有泰國鬼片嘅感覺，自己好鍾意，有份參與拍攝亦好榮幸。」問這隻鬼手的來歷？阿Yu即大賣關子拒絕劇透︰「總之隻手係成個故事最主要嘅角色。」

挑戰靠幻想演戲

 

阿Yu要靠幻想來演戲，絕對挑戰演技。（電視截圖）


　　闊別無綫劇兩年的阿Yu，去年九月應邀拍攝《金宵2》，阿Yu說︰「劇入面我係一個單親媽媽，同陳國峰、囝囝最多對手戲。劇情會講我個性格、心路歷程，人物設定好複雜，有好多情緒起伏，成日會好傷心同喊，尤其同個仔交流就更加慘，係好悲慘嘅故事，所以拍攝時情緒都幾失落。」由於拍攝時沒有對手跟她演戲，要靠自己幻想，阿Yu表示︰「唔單止要做驚嚇表情，仲有好多表情只可以靠自己，好彩導演好細心教我，如果做得唔好，希望觀眾多多包涵。」

 

轉載自: 晴報

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