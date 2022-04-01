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01/04/2022

來港35年 經歷獅子山下變遷 「香港仔」河國榮笑對逆境

#河國榮
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　　【晴報專訊】來自澳洲的河國榮1987年來港發展至今，說得一口流利廣東話。他口中常常提到「我哋香港」，的確這位「香港仔」心繫香港，疫情下人人喊苦，更掀起移民潮，他卻從沒打算離開。「香港係有好多嘢變，建築變、環境變…但係有一樣嘢唔會變，就係香港人，好似喺獅子山下咁，大家面對困難要堅持落去，我哋香港人好勁㗎嘛！」

 

熱愛香港文化的河國榮，超愛喝港式奶茶。（FB圖片）

年輕時的河國榮靚仔有型，更大曬一身肌肉。（FB圖片）


　　河國榮是香港觀眾最熟悉的影視「御用鬼佬」，來自澳洲昆士蘭的他原名Gregory Charles Rivers，說到中文名的由來，全因他與香港的不解緣份。河國榮1984年在澳洲大學讀醫科，當時大學宿舍住了很多香港留學生，令他有機會接觸廣東歌，不但一聽愛上，更依大學同學建議，以「河（Rivers）」為姓，改了跟偶像張國榮一樣的中文名字。他笑談對廣東歌的愛，「各花入各眼，各音樂入各耳仔，當時澳洲好流行重金屬音樂，但我鍾意聽溫和嘅音樂。我覺得廣東歌非常啱我，80年代啲歌真係好好聽。」

曾任張國榮譚詠麟司機

 

86年譚詠麟（右）在澳洲開騷，綵排時邀請當時任司機的河國榮上台合唱。（FB圖片）


　　不止廣東歌，河國榮跟80年代巨星張國榮和譚詠麟亦很有緣，「1985年張國榮嚟雪梨開演唱會，有張國榮、梅艷芳、草蜢、呂方。主辦機構要搵人做司機，但係無人工；朋友問我有沒有興趣，我心諗『Yeah！我要做！』咁我就做咗張國榮嘅司機。1986年譚詠麟亦喺雪梨開演唱會，公司又搵我，於是我又做咗譚詠麟嘅司機，其他人介紹我時話『呢個係你司機，河詠麟！』搞到好多人以為我叫河詠麟。」

　　全因對香港的熱愛，河國榮87年拿着一張單程機票及5,000港元，膽粗粗來港追夢，他更下定決心，無論有甚麼困難，都不會回澳洲。「呢啲都係緣份，當時讀醫三年幾，除咗讀書，其他時間都同香港朋友一齊。佢哋有香港學生會，每年搞運動會、游泳比賽、扒龍舟、舞會等，我都去幫手，變咗讀書以外嘅生活都同香港有關。到第三年考試『肥佬』要重讀，重讀時遇到張國榮同譚詠麟，我就決定唔讀醫，要去香港發展。」

「鬼佬」身份演戲受限

 

河國榮第一部參演的劇集《大茶園》。（網上截圖）


　　來港第二年，河國榮得知無綫要找「鬼佬」演員，便抱住一試心態去面試。「當時無綫拍《大茶園》，有兩個鬼佬角色，一個係關朝聰演，另一個就要搵人做，朋友叫我試下，於是去咗見珍姐（無綫高層曾勵珍）。珍姐畀咗英文劇本我，叫我做畀佢睇，我當時好緊張，唔出聲幾分鐘，但唔試過又唔知得唔得；劇本係講警察上司好大聲咁鬧人，咁我咪好大聲讀出嚟，點知嚇親珍姐！結果佢搵唔到第二個演，於是好無奈咁搵我拍咗《大茶園》同《太平天國》。」

 

最近河國榮在《飛虎3壯志英雄》演反派。


　　河國榮在無綫拍戲20年，至08年才約滿離巢，多年來演過不少角色，包括傳教士、警司、領事、法官等。不過，他坦言曾因角色受局限而不開心。「鬼佬都有佢嘅生活，如果編劇有心的話，可以將一個普通鬼佬角色寫埋落去，不過無人咁做，所以我就加啲感覺、語氣落去，表達方式唔同啲。我喺TVB 20年，我對自己都有要求，就算做100次警察，我都希望每一次係唔同嘅；演反派有好處，一開始大家未必知道係衰人，所以會有變化，反而有得發揮。」

 

河國榮去年開始研究在家有機種植。（FB圖片）


　　居港35年，拍戲以外，河國榮去年開始嘗試有機種植，買了80包種子，包括生菜、番茄、青瓜、荷蘭豆、南瓜、薯仔等。「前排我開始起菜園，然後溝泥，上兩個星期開始落種子，要等幾星期先知會唔會成功。」面對香港社會多番變遷及疫情，河國榮愛香港的心依然未變。「香港係有好多嘢變，建築變、環境變、巴士都變啦，我記得初初嚟香港，搭巴士可以開窗，無冷氣，幾正吖！但香港有一樣嘢唔會變，就係香港人，好似喺獅子山下咁，大家面對困難要堅持落去，我哋香港人好勁㗎嘛！呢啲小事嚟啫，我哋行下、勤力下，一路堅持落去，一定解決到，一定有明天嘅！」

 

轉載自: 晴報

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