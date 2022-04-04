剖白因太急進致婚姻失敗 鍾欣潼樂做單身熟女︰男人不可靠

【晴報專訊】41歲的鍾欣潼（阿嬌）前年與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚，日前她在內地綜藝節目重提婚姻失敗的主因，又揚言享受「一個人的精采」，足見她已放低舊情。阿嬌更大爆霸氣金句︰「最可靠的是你自己，男人不可靠的。」

年過四十的阿嬌，暗示仍未放棄生B。（微博圖片）



鍾欣潼與賴弘國前年結束僅14個月的短暫婚姻，男方現已重新出發，今年二月與圈外女友Alice註冊結婚，更將升呢做爸爸；而失婚兩年的阿嬌，在情路上卻依然浮浮沉沉。早前她在內地節目《辣媽學院》任嘉賓，憶述與賴弘國的舊情，她自認是因太心急拍拖，導致離婚收場，「着急過，但離了呀，就過了那段時間，沒事了。」

賴弘國近日爆出奉子成婚，阿嬌亦已放下舊情。（資料圖片）



認多追求者抗拒小鮮肉



曾經滄海的阿嬌，在節目中暢談感情觀︰「你要敢愛，也要敢離開，最可靠的是你自己，男人不可靠的。」她又自言並不心急迎接下一段戀情︰「挺煩的，你要擔心他（伴侶）的情緒，你為甚麼要找個人來煩自己？來氣自己？多了個絆腳石。我覺得一個人好舒服，一個人也可以很精采。」不過，阿嬌稱自己不抗拒結識異性，更自爆不乏有小鮮肉追求︰「我遇到的都是小男生，不知道為甚麼，但不是在愛的層面上了，已經是實際上真的不太匹配。」



阿嬌續分享擇偶條件︰「有擔當的、不小器的，雞毛蒜皮的那些我接受不了。」她又直言希望將來的另一半要有完整家庭背景，因自己出身單親家庭，明白有完整父母的重要性，希望未來孩子可以有更多的愛。至於情侶相處之道，她說︰「我不會check對方電話，但找他的時候必須找到人，你忙你回我一聲就可以，反正我知道你在哪裏，你在工作我就不煩你。」

阿嬌、蔡卓妍及容祖兒等拍攝真人騷《因為是朋友呀》反應甚佳，有望開拍第二季。（資料圖片）