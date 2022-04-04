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04/04/2022

《Rebound》展現兄弟默契 江熚生王智德 感激圈外好友默默支持

#MIRROR #江熚生 #王智德
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員江熚生（AK）與王智德（Alton）上月3日推出合唱歌《Rebound》，由歌詞、錄音到MV拍攝，盡顯深厚的兄弟情。出道至今3年多，兩子直言工作忙碌，難免會忽略圈外朋友，幸好老朋友都心照不宣，不但給予他們無限量支持，閒時一句問候已經足夠窩心溫暖，讓他們帶着這份鼓勵繼續努力，發光發熱。

 

AK（左）與Alton互笠高帽，大家互相支持，一起進步。

Alton早前拍攝劇集《i.SWIM》，曬肌曬泳姿。（IG圖片）

拍攝MV當日天氣嚴寒，AK落水後急急包毛巾保暖。（IG圖片）


　　香港近月受第五波疫情困擾，社會氣氛低落，AK與Alton推出的《Rebound》火花十足，熱鬧歡樂，正正能為港人打打氣。歌曲推出一個月，MV點擊率已逾260萬，他們相當感激粉絲們的支持，希望在疫情期間將正能量送給大家。兩子表示最期待是帶給粉絲面對面的舞台演出，AK說︰「我同Alton都有啲想法，可以點樣呈現呢首歌，希望疫情快啲過。」Alton直言十分期待觀眾的反應，「我哋已經排好舞，但我哋呢首歌元素好豐富，到底rap同跳舞要點平衡、dancers要點安排等等，都想試一次之後再落實決定。」

 

《Rebound》旨在為港人帶來更多歡樂及正能量。


AK預告再孖隊友合作出歌


　　AK去年與隊長楊樂文（Lokman）推出《虎道門》，今次再與Alton合作，獲「鏡粉（MIRROR粉絲）」大讚有義氣，令幾位兄弟都有機會出歌，「我鍾意團體活動，一齊做嘢開心過自己一個做啦！一年有幾首歌，可以同兄弟玩下…我好欣賞Alton同Lokman嘅rap，今次仲試埋跳popping（機械舞）。合作歌嘅好處係有新火花去傾，今次《Rebound》見到我嘅新方向之餘，亦見到Alton嘅才能。」至於會否繼續與未出個人單曲的隊友合作？AK坦言已有計劃，但卻大賣關子，「同花姐傾緊，有達成協議，至於邊個就唔知呢！總知呢個合作我都好期待嘅！」Alton則笑謂︰「我睇遠啲，我想同Bruno Mars、Justin Bieber合作，不過睇下我得唔得閒先，哈哈！講正經就梗係想同Lokman同阿Dee（ERROR成員何啟華）合作啦，好鍾意呢個組合嘅火花，但一直未有機會合作。」

　　AK見證着Alton的進步，他透露錄歌時監製王雙駿要求改詞，Alton於五分鐘內就完成創作，監製也順利收貨，實在厲害。網友對Alton今次表現同樣讚口不絕，Alton開心道︰「首先多謝我自己，慶幸自己呢段時間有落苦功，寫詞方面有潛而默化進步，語言係好難進步得好快，但參與MIRROR團歌嘅rap詞真係增加咗經驗，亦有好多音樂人畀好多意見我，先至令我喺《Rebound》有信心去做，我嘅膽識完全嚟自佢哋嘅信任！多謝大家讚我咬字、唱功進步，我覺得係無止境嘅追求，希望下次有另一個高度畀大家睇到！」

Alton爆多月未覆短訊

 

MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie，下排）及Lokman（中）仗義參演MV。

MV請來多位圈中好友參與，如梁祖堯、樂隊ONE PROMISE等，可見AK及Alton人緣不錯。


　　《Rebound》MV找來不少圈中好友仗義幫忙，不過兩子坦言由MIRROR出道開始工作不斷，難免影響跟圈外朋友的情誼。Alton自爆受訪當日才剛回覆一位老友去年九月傳來的慶生短訊，令他大感不好意思，但感激對方諒解。「客觀事實，時間係少咗，因為工作時間長，多數凌晨先得閒，你無可能約朋友凌晨出嚟傾兩句。好彩無疏遠到，佢哋反而好supportive，以前唱K大家一齊發癲，依家反而喺K房唱MIRROR嘅歌，仲嚟睇我哋演唱會。我感覺係帶埋朋友一齊入呢個生活，佢哋好諒解我，亦戥我哋開心。」

　　AK認同跟圈外朋友聯絡比入行前少，但感激老友們的默默支持，才令他們可以走到現在的這一步，「無得見都會喺群組傾下偈，互相send相update近況，距離這麼近那麼遠。」AK同時感恩入行後能認識到不少前輩或同輩朋友，給予MIRROR很多意見，令他們12子慢慢融入樂壇，成為當中一分子，一起為香港樂壇努力。

 

轉載自: 晴報

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