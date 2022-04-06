《金宵大廈2》李施嬅性感吸睛配燒腦劇情 陳山聰搶先爆︰全劇有好多唔同嘅我

【晴報專訊】無綫話題劇《金宵大廈2》前晚首播，第一集已帶來不少話題及謎團，先有女主角李施嬅出浴兼以喱士睡衣上陣，令陳山聰色心起獸性大發；于洋飲珍珠奶茶意外身亡的非一般死亡方式，亦大有突破。山聰昨午接受本報訪問，坦言《金宵2》故事比第一輯複雜，並稱︰「我哋希望每集都畀觀眾諗多啲，呢齣劇有好多個唔同嘅陳山聰。」

施嬅穿喱士睡衣色誘，令山聰望到實一實。（網上截圖）

施嬅在鏡頭前激罕出浴派福利，吸引觀眾追劇。



《金宵大廈2》第一集開場背景是60年代，陳山聰飾演患有嚴重精神分裂及妄想症的精神病人，被醫生李施嬅電擊治療時，腦內閃現無數金宵大廈住客的畫面，令人懷疑60年代的山聰有着平行時空的記憶。故事隨即來到2021年，Maurice（陳山聰飾）與Ella（李施嬅飾）是情侶關係，但男方驚現雙重性格，對Ella忽冷忽熱；李施嬅更大派福利，除了有香艷浸浴鏡頭曬香肩，更以性感喱士睡衣上陣，令山聰色心起；雖然二人只得激吻鏡頭，未有玉帛相見，但施嬅在完事後大讚山聰的「新招式」，大膽對白給觀眾無盡想像空間。至於首集尾聲，于洋偷飲珍珠奶茶卻意外被不鏽鋼飲管插死，死狀非常驚嚇。不少網民大讚首集氣氛比《金宵大廈》更恐怖及有電影感；連黑貓靚寶（Mavis飾）在大廈神出鬼沒亦帶來懸疑氣氛。

于洋偷飲珍珠奶茶時被飲管奪命，觀眾大讚死法有新意。



直認故事複雜玩得盡

山聰狂咀施嬅意識大膽，他透露鏡頭一take過完成。（網上截圖）



昨日山聰接受本報訪問，對劇中一堆疑團大賣關子，堅拒劇透︰「第二集交代我同施嬅相識經過，第三集亦有我熒幕上嘅大突破。」提到首集他見到施嬅穿喱士睡衣後獸性大發，隨後二人床戰，山聰說︰「呢個都有暗示，大家之後睇落去就知。（只有激吻無床戰令觀眾失望？）我哋感情關係唔係熱戀期，嗰一幕激吻戲我哋亦係一take搞掂，電視尺度所限，唔會拍得再深入。」他笑說︰「完事後施嬅讚我有新招式呢句對白，喺劇集嚟講都好破格，仲要由女主角講出嚟，我哋想盡量生活化。」至於首集劇情已非常燒腦，山聰回應︰「我哋希望每集都畀觀眾諗多啲，劇情確實比第一輯燒腦同複雜，始終唔能夠再用第一輯嘅成功方程式，希望有懸疑、恐怖仲要多嘢估下，去盡啲。」



劇情太驚嚇唔畀囝囝捧場



山聰表示《金宵2》並非穿越劇，但60年代劇情將會在每集出現，他笑言︰「兩個年代有關連，呢齣劇有好多個唔同嘅陳山聰，究竟我有幾多個唔同性格？大家睇落去就知。」可有與兒子Jaco欣賞第一集？他笑言遭太太一口拒絕，全因劇情有太多靈異元素。談及收視，他強調以平常心面對︰「第一輯我哋收視都唔高，但好多正評、好多人講，今次都希望令大家重拾煲劇熱。」他透露，本周餘下劇情將圍繞伍詠薇與蘇皓兒的母女關係，他表示︰「呢段唔係賣恐怖，但會好虐心睇到喊。」

受免疫系統問題影響的施嬅雙眼紅腫，但前晚仍與山聰開live宣傳劇集。