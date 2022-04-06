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06/04/2022

自爆拍床戲有生理反應 方力申︰我覺得精神有少少出軌

#講你都唔信 #方力申 #盧海鵬
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　　【晴報專訊】方力申前晚任無綫綜藝遊戲節目《講你都唔信》的嘉賓，自爆約十年前拍床上戲時不慎有生理反應，小方形容拍攝該場戲時十分辛酸，因為他當時正拍拖，感覺如同出軌。

 

小方形容拍該場床戲十分辛酸。

小方早前分享16年前與舊愛鄧麗欣主演電影《獨家試愛》的片段。（IG截圖）


　　方力申於前晚一集《講你都唔信》中，聯同張達明及林子聰（肥仔聰）組成「方丈很好戲」隊，與「歡樂今宵」隊的盧海鵬（鵬哥）、吳麗珠和鄧英敏較量。期間小方大爆之前拍戲的辛酸史，他透露約在十年前於內地接拍了一部電影，當中有一場激爆床上戲，小方憶述︰「平時錫都無咁激，仲要個女仔做主動，喺床上面『翻天覆地』…個女仔要剝咗我件衫，佢又着得好少，臨尾佢仲要喺我上面去演。」

盧海鵬「巴別橋」爛gag成經典

　　提到這一場戲，小方表現十分尷尬，支支吾吾說︰「拍完之後，導演嗌cut，之後副導演就過嚟叫我換衫拍下一場戲，但我就同佢講『可唔可以等我一陣先，我要唞唞。』」小方續指「唞唞」期間全靠「念母親」，即想着要買甚麼手信給媽咪，才讓自己的思想不會停留在該場戲上，最後成功平復情緒。他形容這次經歷是辛酸史，並解釋︰「因為嗰時拍緊拖，但我有咁嘅反應，覺得精神有少少出軌！」眾人聽後非常驚訝，並追問當年是否因該場床戲而導致分手。

 

鵬哥表示當年同學們合稱「發達東泉鵬」，即周潤發、吳孟達、林嶺東、伍潤泉及盧海鵬。


　　另外，鵬哥自爆當年讀藝訓班時的趣事，當時一班同學每逢星期六都會出去玩，有次吳孟達約大家一起去barbecue（燒烤），但鵬哥沒有同行，一星期後他們再相約燒烤，於是鵬哥追問副班長蕭鍵鏗︰「巴別橋（barbecue諧音）嗰條橋好好玩㗎咩？」鵬哥說畢後，全場捧腹大笑，肥仔聰回應︰「呢個gag流傳到依家都仲講緊！今日終於有幸一見鼻祖，原來係鵬哥！」

 

轉載自: 晴報

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