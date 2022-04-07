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07/04/2022

謝霆鋒首任動作指導教歌神打鑊甘 張學友︰放心將自己交給他

#張學友 #謝霆鋒
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　　【晴報專訊】動作片《海關戰線》昨午舉行拜神儀式，張學友相隔六年再拍新片，與兼任動作指導的謝霆鋒首度合作，兩大男神同場極具睇頭。近年在多部電影奸到出汁的霆鋒，今次首任動作指導，學友對這位後輩信心十足︰「我是長輩他一定會對我好，總之放心將自己交給霆鋒。」

 

學友與霆鋒互笠高帽。

衛詩雅（左二）難得與霆鋒奉旨拍拖，戲言不介意將片酬還給公司。


　　張學友、謝霆鋒、女主角林嘉欣、劉雅瑟、衛詩雅及陳家樂等昨日出席《海關戰線》拜神儀式，電影由邱禮濤執導，卡士強勁。學友相隔六年再拍電影，他笑言霆鋒經常拍戲不用特別準備，自己剛巧相反，他謙稱︰「我太久沒拍戲，不知道該如何準備。」至於首任動作指導的霆鋒，會否為學友度身訂造一套動作？霆鋒醒目稱︰「我很喜歡看學友哥哥演戲，最近由《喋血街頭》開始重溫他的作品！」學友開心回應︰「知道霆鋒做動作設計好放心，我從未試過做體能練習，今次只是博一博，拍攝時受傷就受傷，沒受傷就是好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心將自己交給霆鋒。」

　　問學友與霆鋒可會合唱主題曲？霆鋒笑言︰「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友乘機大派高帽︰「你是的，其實我拍戲以來都很少主動提出（唱主題曲），如果霆鋒唱，我就留給他。」

林嘉欣興奮與老朋友見面

 

嘉欣透露與學友在戲中談情，卻有悲慘結局。


　　學友除了與霆鋒鬥戲，亦是繼16年的《暗色天堂》後再度與嘉欣碰頭，學友說︰「其實嘉欣在台灣唱歌時，我們已認識，她和霆鋒都是我看着長大的，不會有陌生感。」戲中飾演海關助理關長的嘉欣，透露會與學友談情︰「我們有一段沒好結果的愛情，很傷心，每次拍學友都沒有好結果！」雖然嘉欣與學友是老拍檔，但與霆鋒卻是相隔20年未有合作，嘉欣表示︰「相隔20年再與霆鋒合作，見回很多老朋友，很興奮，感覺霆鋒也沒多變，只是大家成熟了。」

 

轉載自: 晴報

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